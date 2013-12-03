'MGK kararları 'kozmik oda'dan mı sızdırıldı?'

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

Taraf Gazetesi’nin yayınladığı MGK kararları ile gün ışığına çıkan AKP ve Gülen cemaati arasındaki gerilim TBMM gündemine de geldi. CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, 25 Ağustos 2004 tarihli Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan kararların kamuoyunda tartışıldığını hatırlatarak, söz konusu MGK belgesinin, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelik suikast iddiası soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “Kozmik Odası”nda yapılan aramalarda bulunan belgelerden biri olabileceğinin öne sürüldüğünü kaydetti.

Muharrem ışık, Başbakan Erdoğan’a “Söz konusu MGK belgesinin, Kozmik Oda’dan sızdığı doğru mudur? Konunun araştırılmasını sağlayacak mısınız? Devlet güvenliğine ilişkin belgeler nasıl ortalıkta dolaşabilmektedir? Bir güvenlik zafiyeti mi söz konusudur? Konuyla ilgili bir soruşturma yaptıracak mısınız? Belgenin ‘AKP-Cemaat’ kavgası olarak kamuoyuna yansıması ne anlama gelmektedir? Demokratik hukuk devletlerinde cemaatle kavga ne demektir? Konunun soruşturulmasını sağlayacak mısınız? Bülent Arınç’a suikast iddiası soruşturmasında hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Yaklaşık 2 yıldır bir sonuç alınamamasının gerekçesi nedir?” sorularını yöneletti.