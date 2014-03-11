Kozmik Oda'nın sırları kalkacak mı?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a “suikast yapılacağı” iddiasıyla başlatılan, Genelkurmay Başkanlığına bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu’ndaki Kozmik Oda’da 25 gün süren aramalarla devam eden ve 5 yıldır bitirilemeyen “Kozmik Oda” soruşturması, özel yetkili mahkeme ve savcılıkların kapatılması nedeniyle, genel yetkili savcılığa devredilecek.

Kozmik Oda’da yapılan aramalarda, “devlet sırrı” niteliğindeki bilgilerin bulunduğu açıklandığı için soruşturmanın içeriği de 5 yıldır sır gibi saklanıyordu. Ancak Milliyet gazetesinden Türker Karapınar’ın haberine göre, yeni yasada, avukatların müdafileri hakkındaki dosyaları görmesini kısıtlayan hükümler de kaldırıldı. Bu avukatların, bunca yıldır ulaşamadığı belgelere ulaşabileceği anlamına gelebilir.

“Kozmik Oda” soruşturması, 24 Aralık 2009’da bir ihbar üzerine Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda görevli Albay Erkan Yılmaz B. ile Binbaşı İbrahim G.’nin, Arınç’ın da oturduğu Çukurambar semtindeki polislerce alıkonulmasıyla başladı. Albayın cebinden yere düştüğü iddia edilen bir kâğıdın üzerinde Arınç’ın ev adresinin yazılı olduğu tespit edildi.

Yeni savcıya gönderilecek

Özel yetkili Cumhuriyet savcısı Mustafa Bilgili, subayların görev yaptığı Seferberlik Bölge Başkanlığında’ki 11 ve 16 numaralı kozmik odalarda 25 gün süren arama yaptı. 26 Aralık 2009’da 8 asker gözaltına alındı. Savcı Bilgili, 3 subayın, “silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” suçlarından tutuklanmasını istedi. Mahkeme, tutuklama talebini reddetti. 10 Mart 2010’da Gölbaşı yakınlarında durdurulan kamyonla ilgili takipsizlik verildi. Kamyondan çıkan 958 adet el bombasının kafile ve seri numarasının, Ergenekon, Hizbullah ve Söylemezler çetesiyle ilgili operasyonlarda ele geçirilen mühimmatlarla irtibatlı olduğu iddiasıyla takipsizlik geri çekildi. Bütün bu gelişmelere karşın “Kozmik Oda” soruşturması halen bitirilmedi. Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesiyle görevli mahkemeleri kaldıran yeni yasada, bu ‘özel’ savcılıklarda yürütülen soruşturma dosyalarının da yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına devredilmesi düzenlendi. Yasayla 2009’dan bu yana yürütülen “Kozmik Oda” soruşturması da adres değiştirecek.

Soruşturmaya hangi cumhuriyet savcısının bakacağı henüz belli değil. Kozmik Oda’da yapılan aramalarda, “devlet sırrı” niteliğindeki bilgilerin bulunduğu açıklandığı için soruşturmanın içeriği de 5 yıldır sır gibi saklanıyordu. Ancak yeni yasada, avukatların müdafileri hakkındaki dosyaları görmesini kısıtlayan hükümler de kaldırıldı. Bu avukatların, bunca yıldır ulaşamadığı belgelere ulaşabileceği anlamına gelebilir. Soruşturmanın ne zaman ve nasıl bitirileceği ise hâlâ belirsiz.