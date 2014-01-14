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Politika

'Köşk devreye girdi, HSYK'da iktidar ve muhalefet uzlaştı' iddiası

Hükümet ve muhalefetin HSYK formülü üzerinde Çankaya Köşkü'nün devreye girmesiyle uzlaştığı öne sürüldü

14 Ocak 2014 09:59

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HSYK’nın yapısını değiştiren teklif nedeniyle yaşanan krizin çözümü için iktidar ve muhalefet arasında uzlaşma sağlamak amacıyla devreye girdi. HSYK’nın anayasa ile değiştirilmesi konusunda muhalefet ile benzer fikirde olan Gül, CHP ve BDP uzlaşma için yeşil ışık yakınca Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüştü. Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün girişimiyle iktidar ve muhalefet arasında uzlaşma sağlandı.

HSYK’nın yapısını değiştiren teklif üzerinde dört gündür kavgalı komisyon toplantıları ve siyasette gerginlik sürerken Gül, kendisine yapılan çağrıları da dikkate alarak teklifi Köşk’ün hukukçularına inceletti. Teklifin anayasaya aykırı olduğu yönünde görüş gelince Gül, geçen perşembe Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cuma da Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüştü.

 

Anayasa değişikliği şart

 

Gül, hukukçularının verdiği brifing doğrultusunda bakanlara, “Krizden çıkış için anayasa değişikliği daha doğru olur. Yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını güvence altına alacak, AB normlarına uygun bir anayasa değişikliği yapılırsa iyi olur” mesajını verdi. Hükümet kanadı da “Muhalefetle uzlaşırsak değişikliğe varız” karşılığını verdi.

Bu gelişme üzerine Gül dün muhalefet liderlerini ayrı ayrı Köşk’e çağırdı. Gül, HSYK’nın yapısı ile ilgili anayasal düzenleme için konsensüs arzu ettiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gül’e, “Yasa teklifi anayasaya aykırı. HSYK teklifinin geri çekilmesi durumunda anayasa değişikliği için iktidar ile görüşmeye hazırız” dedi.

Köşke daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş çıktı. BDP de CHP gibi yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güvence altına alınması şartıyla anayasa değişikliği için uzlaşma arayışına sıcak baktığını iletti. MHP, aynı tavrı göstermedi. İki yeşil ışık üzerine Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı köşke çağırdı. Gül, yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

 

Teklif askıya alınacak

 

Başbakan da Gül’ün önerisine olumlu yaklaştı ve muhalefetin desteği olması halinde anayasa yoluyla HSYK’nın yapısının değiştirilebileceği mesajını verdi. Buna göre, Adalet Bakanı Bozdağ bu hafta muhalefetle temasa geçerek HSYK’nın yapısını düzenleyen anayasanın 159. maddesinin değiştirilmesine ilişkin çağrı yapacak. Görüşmelerin başlaması halinde hükümet de Adalet Komisyonu’nda görüşülen yasa teklifini askıya alacak.

 

Demokrasi algısı düzelir gerilim düşer

 

Liderlere Meclis Adalet Komisyonu’nda yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı da anlatan Cumhurbaşkanı Gül, hem Başbakan Erdoğan hem de muhalefet liderleriyle yaptığı görüşmelerde şu görüşü paylaştı: “İktidarla muhalefet birlikte adım atarsa bu demokratik sürece de katkı sağlar. İçeride ve dışarıda oluşan antidemokratik algı düzelir, ülke içindeki gerilim ortamı da düşer.”

 

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