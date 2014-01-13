'Biz HSYK'yı 2010'da değiştirirken ne bilirdik bu kadar saf olacağımızı'

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, HSYK'ya ilişkin kanun teklifi TBMM'ye geldiğinde, o dönem AB ülkelerindeki HSYK örneklerini incelediklerini, çoğunda üyelerin çoğunu yürütmenin seçtiğini kaydetti. Arınç, "Biz demokratik tabanı daha güçlü olsun, farklı görüşlerden olsun diye böyle yaptık. Gruplaşma olmasın istedik. Ne bilirdik bu kadar saf olacağımızı..." dedi.

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamasından öne çıkanlar şunlar:

Komisyondaki kavga

"HSYK ile ilgili kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor. Her kanun teklifi gibi adalet komisyonunda görüşülmeye başlanmıştır.

Ben de tartışmalı geçtiğini biliyorum.

Tek tek tahlil ederek, “şu haklıydı şu haksızdı” diyecek durumum yok.

Bu görüntüler ilk defa da olmuyor. Bazıları uçan tekme atıyor. Bazıları ellerindeki atıyor. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor. Bu TBMM’ye yakışmıyor.

Oradaki bulunanların büyük bir kısmı bir şeye karşılık vermek ya da görüşmelere devam etmek istediklerini görüyoruz.

Bir Tayvan Parlamentosundan Ukrayna parlamentosuna kadar benzer şeyleri görüyoruz ama biz TBMM’yiz örnek olmaz zorundayız.

İşi fiili saldırıya götürmeyi hiçbir zaman tasvip edemeyiz.

CHP’ye de seslenmek lazım. Siz benzer durumlarda komisyon salonunu komisyon üyesi olmayan milletvekilleriyle basmak durumunda kaldınız. Bu görüntülerdeki payınızın biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum."

'Anayasa'ya aykırılık iddiası saçma sapan'

"Anayasaya aykırılık konusu ağızlarda sakız olmaktan çıkmalı. Çünkü TBMM içtüzüğü der ki getirilen teklifler önce anayasa aykırılık konusunda incelenir.

Bugün teklif komisyona geldi başkan komisyonu topladığında anayasaya aykırılık konusunu karar bağlamak zorundadır.

Bugün hava güzel ama anayasaya aykırı böyle saçma sapan şeylerle gelirseniz işin ciddiyetini bozarsanız.

Sonra cumhurbaşkanının önüne gidecek. Anayasaya aykırı değilse imzalayacak.

Bununla da bitmiyor Anaysa Mahkemesi var.

Bugünkü görüşmeler Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine gerçekleşmiştir. Bu görüşmeler neticesinde ne olabilir?

HSYK ile ilgili teklifin geri çekilmesi şu an söz konusu değil."

Yargıtay'da kadrolar değişecek mi?

Arınç, "HSYK'dan sonra Yargıtay'ın kadro yapısı değiştirilecek iddiaları"nın hatırlatılması üzerine, "Bu saçmalıklara inanmayın lütfen. Birileri uyduruyor" diye konuştu.

'AB'nin beyanda bulunması doğru değil'

Arınç, Avrupa Birliği'nin, HSYK ile ilgili değişikliği öngören kanun teklifine yönelik eleştirileriyle ilgili, "Avrupa Birliği'nin, Türkiye Parlamentosunda görüşülen kanun teklifi üzerinde herhangi bir söz, beyan ve eleştiride bulunması herhalde doğru bir şey değil" dedi.

'Ne bilirdik bu kadar saf olacağımızı?'

Arınç, HSYK'ya ilişkin kanun teklifi TBMM geldiğinde, o dönem AB ülkelerindeki HSYK örneklerini incelediklerini, çoğunda üyelerin çoğunu yürütmenin seçtiğini kaydeden Arınç, " Biz demokratik tabanı daha güçlü olsun, farklı görüşlerden olsun diye böyle yaptık. Gruplaşma olmasın istedik. Ne bilirdik bu kadar saf olacağımızı..." dedi.

Arınç, "Benim bildiğim kadarıyla Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, 1 günlük Brüksel ziyaretinde bulunacak, Sayın Başbakınımızdan önce çalışma yapacak" diye konuştu.

Yeniden yargılama

"Yeniden yargılama konusu hükümet konusu değildi, bugün görüşmedik. Gündemimizde de yoktu."

Eski bakanlarla ilgili fezlekeler

"Bakanlarla ilgili fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na geldiğini bizzat sayın Bozdağ söyledi. İncelemeleri yapıp gönderecekler. Oradaki fezleke sayısı bini aşmıştı onlara eklenecekler.

Komisyona gelip iş fiiliyata dökülürse dokunulmazlıkların kaldırılması ancak gündeme gelebilir.

Ne yapılabileceğini Meclis’e geldikten sonra göreceğiz."

Kuzey Irak petrolleri

"Kuzey Irak'taki petrollerin doğrudan başka bir ülke tarafından aktarılması ya da satılması konusunda, Irak anayasa gereğinde bir mutabakat sağlanması gerekiyor. Bu merkezi yönetim ile Kuzey Irak'taki yönetim arasında bir uzlaşmayla mümkün. Onlarla karşılıklı, gittiler geldiler. Son durumu bilmiyorum. Onlar bazı meseleleri merkezi yönetimle çözmek zorundalar. Bu konu üzerinde zannediyorum ki uzlaşırlar."

Kılıçdaroğlu'nun "olağanüstü hal çalışması yapılıyor" açıklamasına yanıt: Allah selamet versin

"Bu kadar asparagas, bu kadar gerçekle ilgisi olmayan, tabiri caizse bir zarf atma hali kesinlikle doğru değil. Biz olağanüstü hali, hükümete geldikten sonra 20 sene devam eden olağanüstü hali 18 günde kaldırmış, bununla iftihar eden bir hükümetimiz. Terörle mücadele sırasında o kadar zor günler yaşadık ki, herkes olağanüstü hal ilan etmemizi tavsiye etti. Biz o zaman, "Hayır, hükümetimiz güçlüdür, bütün tedbirlerimizi aldık, bunun şartlarını kesinlikle kabul etmemiz mümkün değildir" dedik. Durup dururken nereden aklına geldi, Allah selamet versin."