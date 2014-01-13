Demirtaş: HSYK düzenlemesini kabul etmemiz mümkün değil

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmeden sonra basın açıklaması yapan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HSYK düzenlemesinin antidemokratik olduğunu belirterek, " Anayasa değişikliği ile HSYK düzenlemesinin yeniden ele alınmasını, Anayasal düzeyde bir değişiklikle daha demokratik bir çerçevede yapılacak bir düzenlemeye destek vereceğimizi sayın Cumhurbaşkanı'na ilettik" dedi.

Demirtaş şunları söyledi:

"HSYK düzenlemesine ilişkin komisyonda tartışılan 15 maddesi netleşmiş olan düzenlemenin antidemokratik olduğunu, Anayasaya aykırı olduğunu bu haliyle desteklememizin zaten mümkün olmayacağını, bu tasarının geri çekilmesi durdurulması ve mümkünse ortak bir komisyonla çözüm bulunması konusundaki görüşümüzü paylaştık. Şaibeli hale gelen meşruiyetleri tartışmalı hale gelen özel yetkili mahkemelerde yargılanan ve uzun tutuklu kalmış olması nedeniyle özgürlükleri, hakları gasp edilen herkesin bir an önce serbest kalacağı acil bir düzenleme ile birlikte HSYK tartışmasının yapılmasının daha doğru olacağını düşündük. Bu görüşümüzü sayın Cumhurbaşkanı ile görüştük. Kendisi sayın başbakan ile de görüşecek. Zannediyorum muhalefetin görüşlerini sayın Başbakana iletecek. Sonuçta ne çıkar bilmiyoruz ama biz parti olarak Anayasa değişikliği ile HSYK düzenlemesinin yeniden ele alınmasını, Anayasal düzeyde bir değişiklikle daha demokratik bir çerçevede yapılacak bir düzenlemeye destek vereceğimizi sayın Cumhurbaşkanı'na ilettik. İki önemli husus var tabii birincisi mevcut tasarının mutlaka durması ve geri çekilmesi. İkincisi, uzun tutukluğun son bulacağı, acil bir düzenlemenin yapılması gerekir."