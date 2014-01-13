Kılıçdaroğlu: HSYK teklifi geri çekilsin, yolsuzluk soruşturmalarına müdahale edilmesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), Hakimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu olarak birbirinden ayrılması ve yargıç güvencesinin mutlaka anayasal güvenceye kavuşturulması görüşünde olduklarını belirterek, "Siyasi otoritenin emrinde değil, kendi vicdanının emrinde bir yargı istiyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca "Biz, HSYK teklifinin geri çekilmesini ve yolsuzluk soruşturmalarına hükümetin müdahale etmemesini istiyoruz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Gül ile görüşmesinin ardından Çankaya Köşkü'nden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'de devlet krizi yaşandığını savunan Kılıçdaroğlu, 17 Aralık'ın Türkiye demokrasi tarihi için çok önemli bir olay olduğunu söyledi.

"Yargıya doğrudan müdahale edilmesi, yolsuzlukların soruşturulmasının engellenmesi ciddi bir sorun olarak Türkiye'nin gündeminde duruyor" diyen Kılıçdaroğlu, TBMM'de de HSYK'nın yapısında değişiklik öngören bir kanun teklifinin görüşüldüğünü anımsattı.

Yasa teklifiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 90 yıllık demokrasi kazancının çöpe atıldığını ileri süren Kılıçdaroğlu, demokrasinin gelişmesini, hukukun üstünlüğünü, hakim teminatını, yargının bağımsızlığını savunan bir siyasal partinin genel başkanı olarak bu konudaki endişelerini Cumhurbaşkanı Gül'e aktardığını dile getirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Olayın, Anayasa değişikliğiyle çözülmesi gerektiği yönünde bir görüş şu anda tartışılıyor. Biz bu konuda iki ön koşulumuz olduğunu söyledik. Bir, TBMM'de görüşülen HSYK yasa teklifinin geri çekilmesi gerekiyor, ikincisi siyasal iktidarın yolsuzluk soruşturmalarına engel olmaması gerekiyor. Eğer bunların ikisi gerçekleşirse, bu iki konuda da bize gerekli açıklamalar yapılır ve 'bu konuda biz aynı duyarlılığı koruyacağız' diye söylenirse elbette ki bir anayasa değişikliği gündeme gelebilir.

Anayasa değişikliğinde de aradığımız şu, onu da açıklıkla ifade edeyim. Yargı teminatını güçlendirmek istiyoruz. Yargıya siyasal müdahaleleri engellemek istiyoruz. Yargının bağımsız ve tarafsız olmasını istiyoruz. AB standartlarında, Venedik Komisyonunun belirlediği ilkeler çerçevesinde bir HSYK olmasını istiyoruz. Bizim görüşümüz, Hakimler Yüksek Kurulu ile Savcılar Yüksek Kurulunun birbirinden ayrılmasıdır. Yargıç güvencesinin yani teminatının mutlaka anayasal güvenceye kavuşturulmasıdır. Siyasi otoritenin emrinde değil, kendi vicdanının emrinde bir yargı istiyoruz. Bu konudaki düşüncelerimi aktardım."

Masa başında görüştüler

Bu arada Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmeden yansıyan fotoğraflar da dikkat çekti. Anadolu Ajansı tarafından servis edilen fotoğraflarda Gül ile Kılıçdaroğlu arasındaki kritik görüşme bir masanın başında yapıldığı görüldü. Cumhurbaşkanı ve CHP lideri, görüşme boyunca birbirlerinin öneri ve değerlendirmelerini not aldı. Makam odasındaki koltukların da değiştirilerek yerlerine daha rahat koltukların konulmuş olması dikkat çekti.

MHP lideri Bahçeli de Köşk'teydi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısındaki değişiklik teklifiyle ilgili olarak CHP liderinden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, basın mensuplarına açıklama yapmadan Köşk'ten ayrıldı.