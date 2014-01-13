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Cemil Çiçek, 'HSYK teklifinin Anayasa'ya uygunluğu' raporu hazırlatıyor

Çiçek: Kimse yolsuzlukların ört bas edilmesini isteyemez. Bu işi için yapılması gereken şey neyse yapılmalıdı

13 Ocak 2014 20:20

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, HSYK teklifinin Anayasa'ya uygun olup olmadığına ilişkin rapor hazırlattığı öğrenildi.
Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısında değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere muhalefeti Köşk'e davet etmesinin ardından bir hamle de TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi.
Çiçek ile görüşen CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, HSYK teklifinin Anayasa Komisyonu’nda da ele alınmasını istedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de konuyu yasama birimine intikal ettirdiğini, onların bir inceleme yaptıklarını, kendisine bir rapor hazırlayacaklarını söyledi.
Cemil Çiçek konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bunun nihai kararını verecek olan komisyondur, genel kuruldur. En sonunda da Anayasa Mahkemesi kararıdır. Demokrasilerde kimin yetkisi nerede başlayıp nerede bitiyor bakmak lazım. Kişisel kanaatim olsa bile ben bu konuda bir tercih yapamam."
"Kavganın hiçbirisi ülkede tasvip edilemez. Meclis’te de bu kavgaların doğru olmayacağını söylemeye çalıştım. Arzu edileni, hangi konu olursa olsun uygarca tartışmak, kabule uygun olarak, kaba olmayan bir üslupla bu konuyu tartışmaktır. Bunun dışındaki hiçbir tartışma için hiç kimse iyi olmuştur, doğrudur diyemez."
 

'Herkes hukuk istiyor ama hukuka uymadan istiyor'

 
"'Bilgi vereceğim, görüşüm var, dinlensin' deniyor ise, o zaman Türkiye’de hiçbir kanunu çıkarmanın yolu yok. Eh, o zaman herkes gelir komisyonları meşgul eder. Elbette STK'ların görüşlerinin alınması arzu edilmesi gereken bir durumdur ama bunun da bir sınırı vardır, kimlerin dinleneceğine komisyon karar verir. Meclis başkanı olarak ben şu gelsin dinlensin diyemem. Herkes hukuk istiyor, ama hukuka uymadan istiyor. Ben de kaç gündür bunu vurgulamaya çalışıyorum. Ama hukuk talep edenler hukuka uymalıdır."
"Kimse yolsuzlukların ört bas edilmesini isteyemez. Bu işi için yapılması gereken şey neyse yapılmalıdır."
 

'Sözlerim yalama oluyor'

 
Meclis Başkanı Cemil Çiçek, bugün HSYK'nın yeniden düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmelerinde Meclis'te yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş, bugüne kadar yaptığı uyarıları hatırlattırak "Sözlerim yalama oluyor" demişti.

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