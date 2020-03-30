Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelindeki vaka sayısı 750 bini geçti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde 750 binden fazla insanı etkiledi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 99 oldu.

Dünyada Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ülke hâline gelen ABD'de 142 bin 502 kişi enfekte oldu. ABD'de virüsün en etkili olduğu New York eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı.

Dünyada Koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı İtalya'da vaka sayısı 100 bine yaklaştı. 97 binden fazla vakanın olduğu İtalya'da 10 bin 779 insan hayatını kaybetti.

TIKLAYIN | Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 700 bini; hayatını kaybeden kişi sayısı 33 bini aştı

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, vaka sayısı 9 bin 217'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

TIKLAYIN | Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e; vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi!

Bugün (30 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da 418 kişi daha hayatını kaybetti

Fransa’da yetkililer 418 yeni ölüm vakası açıkladı; bugüne dek koronavirüsten ölenlerin sayısı 3.024’e yükseldi. Böylece Çin, İtalya ve İspanya’nın ardından Fransa da can kaybının 3.000’i aştığı ülkeler arasına girdi. Şimdiye dek sadece hastanede hayatını kaybedenlerin resmi rakamlara dahil edildiği, kısa bir süre sonra bakımevlerindeki verilerin de toplama katılacağı belirtildi. Bu durumda ölenlerin sayısında büyük bir artış olması bekleniyor.

İtalya'da 812 kişi daha hayatını kaybetti; ölenlerin sayısı 11 bini aştı

İtalya'da Covid-19 vaka sayısı 100 bini aşarken son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybetmesiye ölenlerin sayısı 11 bini geçti.

ABD'de son 24 saatte 322 kişi öldü

ABD'de yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 2 bin 513'e yükseldi.

İtalya'da karantina Paskalya Bayramı sonuna kadar sürecek

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkedeki mevcut karantina tedbirlerinin nisan ortasındaki Paskalya'ya kadar süreceğini açıkladı.

Böylece ülke genelinde Covid-19’un bulaşmasını önlemek için 10 Mart’tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin,12 Nisan'daki Paskalya Bayramı'na kadar süreceğine işaret edildi.

TIKLAYIN - İtalya'da karantina Paskalya Bayramı sonuna kadar sürecek

İran'da 117 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak 2 bin 757'ye yükseldi

Netanyahu kendini karantinaya aldı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, danışmanının yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini tedbir amaçlı karantinaya aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Benjamin Netanyahu’nun önlem amaçlı karantinaya girdiği duyuruldu. Yetkililer yapılan ilk incelemelerde 70 yaşındaki Netanyahu’nun herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini belirtti. TIKLAYIN - Danışmanında Koronavirüs tespit edilmişti; Netanyahu kendini karantinaya aldı

Prens Charles, 7 gün dolmadan karantinadan çıktı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Prens Charles 7 günden az süren karantina sürecinden çıktı.

71 yaşındaki Prens Charles, Koronavirüs'e yakalanmasından 7 gün sonra İskoçya'da bulunduğu karantinadan doktorlarından onay alarak çıktı. Doktorları, Prens Charles'ın sağlık durumunun iyi olduğu söyledi.

TIKLAYIN - Koronavirüs'e yakalanan Prens Charles, 7 gün dolmadan karantinadan çıktı

İspanya'da ölü sayısı 7 bini geçti

İspanya’da Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 kişinin daha öldüğü açıklandı. Buna göre ölü sayısı, 6 bin 528’den 7 bin 340’a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 78 bin 797’den 85 bin 195’e çıktı.

17 aylık bebek Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Fas'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilen bir bebek hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, annesinden virüs bulaşan 17 aylık bir bebek yaşamını yitirdi. Bebek ölmeden önce yapılan test sonucunun pozitif çıktığı, annesinin de ülkenin doğusunda bulunan Vecde'deki Üniversite Hastanesi'nde karantinaya alındığı ifade edildi. TIKLAYIN - 17 aylık bebek Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da vaka sayısı hızla artıyor

Almanya'da Koronavirüs vaka sayısı 62 bin 435'e çıkarak dünya genelinde ne çok enfekte kişinin olduğu dördüncü ülke oldu. Almanya'da Koronavirüs kaynaklı ölümler 500'ü aştı.