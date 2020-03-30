Koronavirüs | İtalya'da karantina Paskalya Bayramı sonuna kadar sürecek

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkedeki mevcut karantina tedbirlerinin nisan ortasındaki Paskalya'ya kadar süreceğini açıkladı.

La Repubblica gazetesine konuşan Brusaferro, Avrupa'da Covid-19 salgınının merkez üssü olan ve şu ana kadar 10 bin 779 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da, son durumu aktardı. Brusaferro, son günlerde kaydedilen verileri değerlendirirken "Bir yavaşlama söz konusu. Eğrinin düz seyrettiğini gözlemliyoruz, halen düşüş belirtisi yok ama daha iyi gidiyor." ifadesini kullandı.

Ülke genelinde Covid-19’un bulaşmasını önlemek için 10 Mart’tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin,12 Nisan'daki Paskalya Bayramı'na kadar süreceğine işaret etti.

Brusaferro, "Tedbirler, Paskalya sonuna dek sürecek. Verileri incelemeye devam ediyoruz, buna göre nasıl ilerleyeceğimize karar vereceğiz. Şu anda kesin bir şey söyleyemiyorum çünkü salgının evrimi görülmeli. Nihai karar bana bağlı değil." açıklamasında bulundu.

İçinde bulundukları durumdan bir an önce çıkabilmeleri için birbirini takip eden günlerde yeni vaka sayısında düşüşler gözlemlemeleri gerektiğini vurgulayan Brusaferro, devamında da anlamlı düşüşlerin olması gerektiğinin altını çizdi.