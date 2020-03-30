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Koronavirüs

Koronavirüs'e yakalanan Prens Charles, 7 gün dolmadan karantinadan çıktı

Doktorları 71 yaşındaki prensin iyi durumda olduğunu söyledi

30 Mart 2020 14:42

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Prens Charles 7 günden az süren karantina sürecinden çıktı. 

71 yaşındaki Prens Charles, Koronavirüs'e yakalanmasından 7 gün sonra İskoçya'da bulunduğu karantinadan doktorlarından onay alarak çıktı. Doktorları, Prens Charles'ın sağlık durumunun iyi olduğu söyledi.

Öte yandan Kraliyet ailesinde Koronavirüs endişeleri sürüyor. Kraliçe Elizabeth'in yakınında çalışan bir personelin semptom göstermeye başlayarak Koronavirüs testi yaptırdığı belirtildi. Testin sonucu henüz bilinmiyor. 

 

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