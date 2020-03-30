Danışmanında Koronavirüs tespit edilen Netanyahu kendini karantinaya aldı

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Benjamin Netanyahu’nun önlem amaçlı karantinaya girdiği duyuruldu. Yetkililer yapılan ilk incelemelerde 70 yaşındaki Netanyahu’nun herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini belirtti.

İlk testi negatif çıkan Netanyahu’nun yarın bir test daha yaptırması bekleniyordu. Netanyahu’nun parlamento danışmanı Rivka Paluch'un Koronavirüs'e yakalandığı belirtilmişti. Paluch geçen hafta bir meclis toplantısına katılmıştı.

İsrail’de salgın nedeniyle şimdiye kadar 15 kişi yaşamı yitirdi, 4 bin 347 kişiye virüs bulaştı. Sağlık Bakanlığı virüsle enfekte olan kişilerle temasta bulunan herkesin 14 günlük bir karantina sürecine girmesini talep ediyor.