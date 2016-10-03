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Dünya
BBC Türkçe

Kolombiya hükümeti ile FARC arasındaki barış anlaşması referandumda reddedildi!

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanıp halk oylamasına sunulan barış anlaşması, yüzde 50.24 oyla reddedildi

03 Ekim 2016 08:00

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan ve dün halk oylamasına sunulan barış anlaşması, yüzde 50.24 oyla reddedildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için ise referandumda onaylanması gerekiyordu.

Referandumda 13 milyon seçmen oy kullandı. Anlaşmaya "hayır" diyenlerin sayısı, "evet" diyenlerden yaklaşık 63 bin fazla oldu.

Anlaşmanın reddedilmesinin ardından barış sürecinin geleceği belirsiz.

Referandumun sonucu Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos açısından büyük darbe olarak görülüyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından halka seslenen Santos, mevcut ateşkesin hâlâ yürürlükte olduğunu söyledi ve "Pes etmeyeceğim" dedi.

Santos müzakerecilere, Küba'ya giderek FARC liderleriyle bir sonraki adımı konuşmaları emrini verdiğini de belirtti.

"Timoşenko" olarak bilinen FARC lideri Timoleon Jimenez de, savaşa son getirmeye kararlı olduklarını açıkladı.

FARC 52 yıllık savaşın ardından silah bırakıp siyasi parti kurarak sivil siyasi sürece katılmayı planlıyordu.

297 sayfalık barış anlaşması, referandum sonucunda da ortaya çıktığı üzere Kolombiya'yı sert şekilde ikiye bölmüştü.

"Hayır" kampanyası eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe tarafından yürütülüyordu.

Uribe mevcut hükumeti FARC'a çok yumuşak davranmakla suçluyordu.

Uribe 'hayır' oyu çıkarsa hükümetin müzakere masasına geri dönmesi gerektiğini savunuyordu.

Büyük Soğuk Savaş mücadelelerinin sonuncusu olan çatışmalar Kolombiya'da yaklaşık 260 bin kişinin ölümüne, 6 milyon kişinin de evlerinden olmasına yol açmıştı.

Şimdi ne olacak?

Al Jazeria'nın haberine göre, hem hükümet kanadı, hem de FARC'ın açıklamaları doğrultusunda ağustos ayında ilan edilen ateşkesin devam edeceği belirtiliyor. Ancak 4 yıllık görüşmelerin ürünü olan barış anlaşmasının reddedilmesinden sonra Kolombiya hükümetinin nasıl bir yol izleyeceği henüz tam olarak bilinmiyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, halkın sürpriz şekilde onay vermediği anlaşmanın oylandığı referandum öncesindeki açıklamasında, "hayır" çıkması halinde bir B planı bulunmadığı, bunun yeniden savaşın başlaması anlamına geleceğini söylemişti.

Ancak "hayır" sonucunun ardından yeniden müzakere zemini arayacağını ve muhalefet ile istişare edeceğini açıklaması gözleri muhalefete çevirdi.

Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin öncülük ettiği "hayır" kanadı, barış anlaşmasıyla örgüte çok fazla taviz verildiğini savunuyordu.

Hükümet ile FARC arasında yeniden bir müzakere sürecinin başlaması halinde müzakerelere Kolombiya muhalefetinin tam olarak dahil olup olmayacağı, olursa muhalefetin taleplerine FARC'ın nasıl karşılık vereceği belirsizliğini koruyor.

1964'te kuruldu

FARC, 1964'te Manuel Marulanda tarafından Kolombiya Komünist Partisi'nin askeri kanadı olarak, toprak sahibi olmayan köylülerin haklarını zengin sınıflara karşı savunmak amacıyla kurulmuştu. Amacı, ülkede yönetim sistemini değiştirerek sosyalist bir rejim kurmak. 

Örgütün 7 ile 8 bin arasında üyesi olduğu tahmin ediliyor. 50 yıldan fazla bir süredir isyanın sürdüğü ülkede, 220 bine yakın insan öldürüldü.

Ülkede 2008 yılında düzenlenen operasyonlar sonucu üç önemli FARC lideri öldürülmüştü.

Uyuşturucu gelirleriyle ayakta kalan silahlı örgüt ile uzlaşı sağlanması için yapılan görüşmeler örgütün kurulduğu 1964 yılından bu yana hep başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Varılan son anlaşmaya ise halkın yüzde 50.2'si referandumda 'hayır' dedi.

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