Kolombiya lideri: FARC ile barış anlaşması herkes için zafer; 50 yılda şefkatimizi yitirdik

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, Markist Farc gerillalarıyla yaptıkları barış anlaşmasının ekonomik büyümeyi arttıracağını ve ülkenin sosyal dokusunu yeniden inşa etmesinin önünü açacağını söyledi.

BBC'ye konuşan Santos "Savaş her zaman barıştan daha pahalıdır" dedi.

Santos ve Timonchenko diye bilinen Farc lideri Timoleon Jimenes bugün tarihi bir barış anlaşmasına imza atacak.

Ancak Santos, Kolombiya toplumunun 50 yıldan uzun süredir devam eden savaştan sonra iyileşmesinin uzun zaman alacağını da vurguladı.

"Son 23 senede her yıl yüzde 2 ila 3 büyüyebilirdik" diyen Santos, savaşın Kolombiya toplumu üzerinde büyük bir etkisi olduğunu da vurguladı.

Santos "Şefkatimizi, başkaları için acı çekebilme kabiliyetimizi yitirdik. 50 yıldır savaşan bir ülke birçok değerini yok etmiş bir ülkedir" dedi.

Hükümet ve Farc arasındaki barış anlaşmasına, Küba'nın başkenti Havana'da dört yıla yakın süredir yapılan müzakerelerin ardından varıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı "Anlaşmanın imzası sadece savaşın bitmesi demek. Sonra zor iş, ülkemizi yeniden inşa etmek başlayacak" dedi.

Farc'ın üst düzey lider kadrosu geçen Cuma günü anlaşmayı oybirliğiyle onaylamıştı.

Ancak anlaşma, Pazar günü yapılacak referandumda Kolombiya halkının çoğunluğu tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek.

Santos, Kolombiyalıların anlaşmaya onay vereceği konusunda "çok çok emin" olduğunu belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı "Son kamuoyu yoklamalarına göre halkın yüzde 65 ila 70'i barış sürecini destekliyor. Barış herkes için zaferdir" dedi.

Santos anlaşmanın kabul edilmemesi halinde çatışmanın yeniden başlayacağını belirtti ve "Altı yıl geriye gideceğiz ve Farc ile savaşa devam edeceğiz. B planı bu." diye konuştu.

Kolombiya'nın ikinci büyük isyancı grubu ELN de (Ulusal Kurtuluş Ordusu) referanduma dek tek taraflı ateşkese gittiklerini duyurmuştu.

ELN liderleri kendilerinin de hükümetle bir barış süreci başlatmak istediklerini söylemişti.

Santos, Farc ile adil bir anlaşma yapıldığını ve savaş suçları işleyenlerden hesap sorulacağını da vurguladı.

Farc silah bırakmayı kabul etti ve bu süreç BM tarafından denetlenecek.

Kolombiya lideri "Belki bazıları silahlarını saklayacak. Barış süreçlerinde doğal bir şey bu. Ancak silahlarının çoğunluğunu bırakacaklar" dedi.

Kolombiya hükümeti ve Farc arasındaki çatışmalarda 220 bin kişinin öldüğü, altı milyondan fazla kişinin evlerinden olduğu tahmin ediliyor.

Taraflar arasındaki nihai barış anlaşması 24 Ağustos'ta, müzakerelerin yapıldığı Havana'da duyurulmuştu.

Santos "Gelecek haftaki referandumda barış süreci kabul edilirse, Farc bir siyasi parti olacak ve yasal siyasi sürece girecekler. Kimse Farc'ı sevmiyor. Katliamlar yaptılar. Ama evet derseniz kaybolacaklar. Karanlık bir grup olarak var olmayacaklar" dedi.

Santos ayrıca, Farc'ın barış anlaşmasında uyuşturucu kaçakçılığıyla tüm bağlarını kesme ve çiftçilere koka yaprağı üretiminden yasal mahsuller üretimine geçmeleri için yardım etme sözü de verdiğini söyledi.