FARC gerillaları, sivil hayatta nasıl para kazanacak?

Kolombiya’da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC gerillalarının sivil hayatta nasıl para kazanacakları, uzun süredir tartışma konusu. Eski gerillaların FARC’ın kurduğu işletmelerde pastacı, tur rehberi ya da zanaatkar olarak çalışması planlanıyor.



Sputnik'te yer alan habere göre; Kolombiya’da 52 yıllık iç savaşı sona erdiren anlaşmanın imzalanmasının ardından yıllarca gerilla mücadelesi yürüten Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyelerinin sivil hayata nasıl katılacağı tartışılmaya devam ediyor.



2 Ekim’de referanduma sunulacak barış anlaşması kapsamında, yaklaşık 7 bin FARC üyesinin, örgüt tarafından işletilen ya da finanse edilen işletmelerde istihdam edilmesi planlanıyor. FARC tarafından çekilen bir belgeselde de, eski gerillaların çiftliklerde peynir yapımı, süt üreticiliği ya da tarım işçiliği alanlarında çalışabileceği kaydediliyor.

Tarım işçisi, t ur rehberi, pastacı...

Önemli bölümü yüksek öğrenim almamış, yoksul ailelerden gelen ve kırsal bölgelerde yaşayan eski FARC gerillaları için en önemli istihdam alanı, FARC tarafından işletilmesi planlanan küçük çiftlikler ve tarım alanları. Eski gerillaların bir dönem silahlı mücadele yürüttükleri kırsal alanlara düzenlenecek turlarda rehber olarak çalışmaları, pastacılık yapmaları ya da küçük el sanatlarıyla ilgili işlerde istihdam edilmeleri de planlanıyor. FARC komutanı Mauricio Jaramillo da, Reuters’a yaptığı açıklamada, eski gerillaların ülkede yaygın olan uyuşturucu kartellerine ve suç çetelerine karışmasını istemediklerini kaydederek “Ekonomiye dahil olmamız gerek. Olumlu bir gelişim yoluyla yanlış yola gidilmesinin önüne geçebiliriz” dedi.

Anlaşma kapsamında FARC üyelerine yeni bir iş girişiminde bulunmaları için yaklaşık 2.700 dolar verilmesi öngörülüyor.