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Dünya

AB, FARC'ı terör örgütü listesinden çıkarıyor

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini kararın barış anlaşmasının imzalanmasının ardından yürürlüğe gireceğini söyledi

27 Eylül 2016 02:54

Kolombiya'da hükümet ile 50 yıldan uzun süren savaşın ardından barış imzalayan FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri), AB’nin ‘terör örgütleri’ listesinden çıkartıldı.

Sputnik Trükşye'de yer alan habere göre, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği Konseyi, bugün FARC’ı terör örgütleri listesinden çıkarma kararı alacak. Karar, barış anlaşmasının imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek” dendi.

Avrupa Birliği’nin, Kolombiya’daki ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik desteğini sürdüreceğini ifade eden Mogherini, “600 milyon euro değerindeki destek paketini iletmeye hazırız, üye ülkelerimiz bu katkıya aktif olarak destek oldu” diye konuştu. Kolombiya hükümeti ile FARC gerillaları arasındaki tarihi barış anlaşması bugün imzalanacak.

 

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