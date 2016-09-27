260 bin insan öldü, 6.8 milyon kişi evinden oldu; Kolombiya'da FARC ile çatışmalarla geçen 52 yılın bilançosu...

Kolombiya hükümeti ve solcu Farc örgütü, 52 yıldır devam eden iç savaşı resmen sona erdiren tarihi anlaşmayı imzaladı.

Büyük Soğuk Savaş mücadelelerinin sonuncusu olan çatışmalar, 260 bin kişinini ölümüne, altı milyon kişinin de evlerinden olmasına yol açtı.

Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ve "Timoşenko" diye bilinen Farc lideri Timoleon Jimenez, barış anlaşmasını bir mermiden yapılan kalemle imzaladılar.

Cumhurbaşkanı Santos, anlaşmanın ekonomiyi büyüteceğini ve ülkeyi birleştireceğini söyledi.

Santos BBC'ye yaptığı açıklamada, "Savaşın bedeli her zaman barıştan daha büyük" dedi ve Kolombiya toplumunun 50 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalardan sonra kendini toparlamasının zor olacağını belirtti.

Anlaşmanın yasalaşabilmesi için bu Pazar günü yapılacak referandumda kabul edilmesi gerekiyor.

Anketler, Kolombiyalıların çoğunluğunun kabul oyu vereceğini gösteriyor. Ancak anlaşmaya iki eski cumhurbaşkanının desteklediği bir muhalefet de var.

Uzlaşma uyarınca Farc, bir siyasi partiye dönüşecek.

Anlaşmaya, Küba'nın başkenti Havana'da Cumhurbaşkanı Santos ve Farc lideri Timoşenko arasına dört yıl süren görüşmelerin ardından varıldı.

Cartegena kentinde yapılan imza törenine 2500 yerli ve yabancı konuk katıldı.

Cumhurbaşkanı Santos bir mermiden yapılan kalem kullanma kararının, Kolombiya'nın "mermilerin ülkesinden, eğitim ve gelecek ülkesine dönüşümünü" simgelemek için alındığını belirtti.

Uzmanlar, Cumhurbaşkanı Santos'un siyasi geleceğini barış anlaşmasının başarısına bağladığını söylüyor.

İmza törenini izleyenler arasında BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, ABD Dışişleri Bakanı Jerry Kerry ve Küba Cumhurbaşkanı Raul Castro'da aldı.

Kerry ülkeye varışında yaptığı açıklamada "Ülkenizin attığı bu adım dev bir adım" dedi.

Kerry ayrıca, Kolombiya liderinin anlaşma için harcadığı çabayı övdü ve uzlaşmanın uygulanmasına yardım için 390 milyon dolarlık mali yardım taahhüt etti.

Ülkesinin henüz Farc'ı terör örgütleri listesinden çıkartmaya hazır olmadığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı, barış anlaşması uygulandığında bu durumu gözden geçirmeye hazır olduklarını belirtti.

Anlaşmadan bir kaç saat önce AB, Farc'ı kendi terör örgütleri listesinden kaldırdığını duyurdu.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini "Bu karar, çatışma sonrası destek programlarını desteklememizin önünü açacak ve tüm Kolombiyalıların yararına olacaktır" dedi.