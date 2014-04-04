Kocaeli kırmızı alarm verdi

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde sivil toplum kuruluşları ile ilk ve ortaokul müdürlerine alınan önlemler ile su tasarrufunun önemini anlatan bilgilendirme toplantıları yapmaya başladı.

Sinem Yıldız'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Kocaeli’nin içme suyunun büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Baraj Gölü ile burada düşüş yaşandığında borularla takviye su alınan Sapanca Gölü'ndeki su seviyeleri, kış mevsimi ve Mart ayı boyunca yeterli yağış olmaması nedeniyle son yılların en düşük seviyesine indi, anormal düşüşler herkesi alarma geçirdi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde sivil toplum kuruluşları ile ilk ve ortaokul müdürlerine alınan önlemler ile su tasarrufunun önemini anlatan bilgilendirme toplantıları yapmaya başladı.

Yuvacık Barajı'na takviye alınan Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 2 metrenin altına düştü. Sahilden de 100 metreyi bulan çekilmenin yaşandığı gölde, Mart ayında da beklenen kar ve yağmurların yağmaması hayal kırıklığı yaşattı. Beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle de bölgede susuzluk alarmı verildi.

Yuvacık Barajı'ndaki eksilme nedeniyle Kocaeli'de bir yandan yeni kaynak arayışlarına gidilirken, bir yandan da alınması gereken önlemlerle ilgili olarak sivil toplum örgütlerinin yanı sıra okul yöneticilerine bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Son olarak Kocaeli Kent Konseyi'nin organizasyonu ile düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ilk ve ortaokul müdürlerine öğrencilerin de bilgilendirilmesi amacıyla İSU Genel Müdür İlhan Bayram su tasarrufu için yapılması gerekenleri anlattı. Bölgede son 50 yılın en şiddetli kuraklığının yaşandığını söyleyen Bayram, yeterli yağışın olmaması nedeniyle il genelinde bulunan çeşitli dere ve kaynak suları ile mevcut kuyuların yanı sıra 60 civarında yeni kuyu açarak mayıs ayından itibaren devreye alacaklarını anlattı.

İlhan Bayram, Sapanca Gölü'nden su almaya devam edeceklerini de belirterek, dere, kaynak ve kuyu sularını arıttıktan sonra şebekeye vereceklerini söyledi. Bayram, "Son 50 yılın en ciddi kuraklığı yaşanıyor. Bu nedenle herkes tasarrufa da büyük önem versin. Tasarrufun ve suyun önemi için bir dizi etkinlikler düzenliyoruz. Bir yandan öğrencilere okullarda eğitimler veriyoruz, bir yandan da sivil toplum örgütlerine, okul yöneticilerine anlatıyoruz. Bunun etkilerini de her geçen gün gözlemliyoruz" dedi.