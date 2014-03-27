İklim değişimi sel ve kuraklığı körüklüyor



Alman Meteoroloji Dairesi'nden bilim insanları emin: Yağışların yoğunluğu dünya genelinde bir hayli değişecek. Alman Meteoroloji Dairesi Başkan Yardımcısı Paul Becker, iklim değişikliğine ilişkin yeni bilgilerin açıklandığı Berlin'deki toplantıda, "Yağışlarla bağlantılı aşırı doğa olayları ciddi şekilde artacak" diye konuştu.

25 yıldır uzun süreli yağışlar inceleniyor

Araştırmacılar şimdiye dek tahmin ettikleri bu gelişmeyi artık rakamlarla belgeliyorlar. Alman Meteoroloji Dairesi, Dünya Meteoroloji Örgütü'nin (WMO) isteği üzerine 25 yıldan fazla bir süredir uzun süreli yağışlarla ilgili ölçümler yapıyor. Ülkenin 90 bin ölçüm noktasındaki bilgiler şimdi denizler üzerindeki uydu gözlemleriyle birleştiriliyor.

Alman meteorologlar yeni bilgiler ışığında tropik kasırgalar üzerinde de araştırmalar yaptı. Örneğin 2005 yılında ABD'de büyük zarara yol açan Katrina kasırgası konusunda. Gün gün yapılan yağış hesapları, kasırganın günde metrekare başına 200 litre yağış getirdiğini gösterdi. Bir karşılaştırma yapılacak olursa; Berlin'e yılda ortalama metrekare başına 580 litre yağış düşüyor. Alman Meteoroloji Dairesi Başkan Yardımcısı Becker doğal afetlerden korunmak için yağış hesaplarının önemli olduğunu vurguladı. Becker en azından Karayip Bölgesi'nde kasırga ve aşırı yağış koşullarının giderek artış kaydettiğini belirtti. Bunun nedeni Karayipler'de deniz yüzeyindeki sıcaklığın sürekli olarak artması. Deniz sıcaklığının 26,5 santigrat derece olması, aşırı yağışın olduğu tropik fırtına ihtimalini de elverişli hale getiriyor. Meteorolog Paul Becker bunu şöyle açıklıyor:

"Bölgedeki iklim senaryoları, deniz sıcaklığının artması halinde, denize kıyısı olan ülkelerin gelecekteki kasırgalarda daha şiddetli yağışı hesaba katması gerektiğinden yola çıkıyor."

Avrupa'da durum ne?

Becker, Avrupa'da da yağışların arttığı uyarısında bulunarak, "Uzun süren kuraklık dönemleri ve giderek daha sık görülen şiddetli yağmurlar şimdiye dek ılıman iklimle şekillenmiş olan bölgemize iklim değişikliğine uyması için baskıyı artırıyor" diyor.

Almanya'da aşırı yağışlar

Almanya'da da aşırı yağışların son yıllarda arttığı gözleniyor. Örneğin 2013 Temmuz'unda aşırı yağışlar yüzyılın sel felaketine neden oldu, 25 kişi hayatını kaybederken, 11 milyar euroluk maddi zarar oluştu.

Becker aşırı yağışların son 100 yılda Kuzey Amerika'da yüzde 5 artarken, Çin'in kuzeyinde ise tam tersi bir eğilimin gözlemlendiğini, radikal bir azalma olduğunu belirtiyor. Avrupa'da ise yağışlar konusunda Kuzey ve Güney Avrupa farklılık sergiliyor. Kuzey ve Orta Avrupa'da orta şiddetteki yağışların yüzde 20 arttığı gözleniyor. Akdeniz'de ise yağışlar azalıyor.

Yağışlı bölgeler daha da yağış alacak

Almanya'daki analizler 1881 yılına oranla yağışların yüzde 10 daha fazla olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar bu eğilimin artacağı görüşünde. Yani yağışlı bölgeler daha da yağış görecek, kurak bölgelerse daha kurak hale gelecek. Nedeni küresel ısınma. Örneğin 2013, modern hava durumu ölçümlerinin yapıldığı 1850'den bu yana en sıcak 10 yıl arasında. 1983'ten 2012'ye kadarki 30 yılsa son bin 400 yılın en sıcak 30 yılı olarak ölçülmüş.