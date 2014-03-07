'Ekonomiyi bekleyen sinsi tehdit kuraklık'

Türkiye'nin gündemi siyaset arenadaki çalkantının etkisinden kurtulamıyor. Gelişmeler ekonomide ve finansal piyasalarda derinden hissediliyor. Ancak ekonomiyi siyasetteki tatsız hava kadar olumsuz etkileyebilecek başka bir gelişme daha var: Kuraklık.

Ekonomistler kuraklığın tarımsal üretimi azaltabileceğini, bu nedenle enflasyonun artmasına ve büyümenin yavaşlamasına neden olabileceğini belirtiyor. Wall Street Journal Türkiye'den Emre Karakaya'nın haberine göre, Finans Yatırım tarafından yapılan bir araştırma, kuraklığın 2014 enflasyonunu 1.1 puan artırabileceği sonucuna ulaşıyor.

Yağış ortalamaları mevsimsel ortalamaların altında, sıcaklık ise mevsimsel ortalamaların üzerinde seyrederken çalışma, 2008 benzeri bir kuraklığın yaşanması varsayımı altında en çok işlenmiş gıda üretiminin olumsuz etkileneceğini kaydediyor. Bu durumda işlenmiş gıda enflasyonun yüzde 14'e kadar çıkabileceği tahmin edilirken, işlenmemiş gıda fiyatlarının da eklenerek hesaplandığı toplam gıda enflasyonun yüzde 12,2 olmasının beklendiği belirtildi.

Finans Yatırım Ekonomisti Burak Kanlı, yine de panik yapmak için erken olduğunu söylüyor ve ekliyor: Önemli bir kuraklık alarmı çalıyor. Ancak henüz bir şey kaybetmedik. Çünkü şu anda tohumlar atıldı. Mart-Mayıs ayları arasında tohumların hacim kazanma zamanıdır. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda önemli bir yağış gelirse kuraklığın yaratacağı tehdit atlatılır.

Yağışlara karşı en duyarlı ürünler bulgur, beyaz un, kuru fasulye, ayçiçek yağı, pirinç, mısır yağı, mercimek ve zeytinyağı olarak sıralanıyor. Sebze ve meyvelerin ise kuraklıktan etkilenmesi beklenmiyor.

Finans Yatırım tarafından yayınlanan rapor, kuraklığın büyüme üzerinde tarım ürünlerindeki düşüşün ve artan fiyatların olumsuz etkisi olacağını ancak bunun net etkisinin belirsiz olduğunu kaydetti.

Merkez Bankası, 2014 sonunda yüzde 5 enflasyon hedefliyor. TÜFE Şubat'ta aylık yüzde 0,43 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,89 oldu. Gıda enflasyonu yüzde 10'unun üzerine çıktı. Deniz Yatırım Başekonomisti Özlem Derici, gıda fiyatlarında önümüzdeki aylarda bir miktar gevşeme olsa da yıllık yüzde 10 seviyesinin altına inmesini beklemediğini belirterek, "Geçmiş 5 yılın ortalamasında hareket etse bile gıda enflasyonu yüksek seyredecek. Bir de kuraklık eklenirse gıda fiyatlarındaki artış daha hızlı olacak. Yılsonu enflasyon hedefim yüzde 7,5. Ancak bu nedenlerle riskler yukarı yönlü" diye konuştu.

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