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Çevre

Kuraklık buğdayı olumsuz etkiledi

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ergezer, 'Tarsus'ta 150 bin dekarda ekili buğday, yağmur yağmaması nedeniyle olumsuz etkilendi' dedi

21 Ocak 2014 16:01

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, ilçede 150 bin dekar alanda ekili buğdayın yağmur yağmaması nedeniyle olumsuz etkilendiğini söyledi.

dunya.com'da yer alan habere göre Ergezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir yağış olmamasının buğday üreticilerini tedirgin ettiğini belirterek, bundan sonra yağacak yağmurun ekili alanlara fazla katkıda bulunmayacağını ifade etti.

İlçede 150 bin dekara buğday ekildiğini anlatan Ergezer, çiftçilerin hasatta ürün kaybıyla karşılaşacağını kaydetti.

Ergezer, buğday üretimindeki olumsuzluğun ekmek fiyatlarına da yansımasını beklediklerine dikkati çekerek, kuraklığın buğdaydan sonra ekilecek ürünleri de etkileyeceğini vurguladı.

Buğdaydan zarar gören çiftçilerin mısır, susam, soya ve ayçiçeği gibi alternatif ürün ekerek zararını telafi edebileceğini belirten Ergezer, "İlçede 150 bin dekarda ekili buğday, yağmur yağmaması nedeniyle olumsuz etkilendi. Narenciye ürünleri de su istiyor. Barajlarda sadece içecek su var. Toprakla suyun bir önce buluşmasını bekliyoruz" dedi.

Ergezer, kuraklıktan etkilenen üreticilere borçlarına ödemede kolaylık sağlanmasını da istedi.

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