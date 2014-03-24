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Çevre

'Türkiye kuraklığa hazırlanmalı'

Marmara'da yağışların geçen yıla göre yüzde 80 azaldığını, Sapanca Gölü'nün her ay 10 cm alçaldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu: Türkiye tarımsal kuraklığa hazırlanmalı

24 Mart 2014 18:29

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu, Türkiye’deki kuraklık sorununa dikkat çekti.Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kuraklığın meteorolojik, hidrolik ve tarımsal aşamalardan oluştuğunu belirtti, Türkiye’nin üçüncü aşamadaki tarımsal kuraklık tehlikesine geldiğine dikkati çekerek “birkaç günlük yağmurun bu tehlikeyi ortadan kaldırmayacağını” vurguladı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haber göre, Türkiye’yi etkileyen hidrolojik ve meteorolojik kuraklığın sona ermediğini, geçen yıl mayıstan beri devam ettiğini savunan Gümrükçüoğlu, "Yağmur ve kar yağışlarının su kaynaklarına destek olmaması nedeniyle, bir sonraki evrede 'neler olacak' diye endişelenmemiz gerekiyor" dedi.


Marmara’da yağışlar yüzde 80.1 azaldı


Gümrükçüoğlu, meteorolojik verilere göre şubatta Marmara'da geçen yılın aynı dönemine göre yağışlarda yüzde 80,1 azalma gözlendiğini, ülke genelindeki azalışın ise yüzde 67,9 seviyesinde olduğunu kaydetti:

"Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kişi başına düşen suyun 10 bin metreküp olması gerekiyor. Bizim gibi yarı kurak bölgelerde ise genel olarak yıllık kişi başına düşen su miktarı ise yaklaşık bin 500 metreküp. Artan nüfusumuzla Türkiye'de kişi başına düşen suyun bin 200 metreküpe inmesi tahmin ediliyor. Bu, aslında büyük sıkıntı. 'Su fakiri ülkeler' dediğimiz zaman bin metreküpün altındaki ülkelerden bahsediyoruz."


Sapanca Gölü her ay 10 santimetre

 

Gümrükçüoğlu, ‘Sapanca Gölü'nde Su Kalitesi ve Sediment Taşınımın Belirlenmesi’ projesinin ara verilerine göre, geçen yıl mayıstan beri göldeki suyun azalmaya başladığına işaret etti.

Kuraklığın devamı halinde gölde birkaç aylık su kalacağına dikkati çeken Gümrükçüoğlu, su seviyesinin ortalama 30.50 metreyle tarihinin en düşük dönemine ulaştığını bildirdi.

Gölün her ay ortalama 10 santimetre alçaldığını vurgulayan Gümrükçüoğlu,4 yılda yüzde 27 azalan yağış nedeniyle gölün temmuz-ağustos aylarında 29,90 metre olan kritik seviyeye ulaşacağını kaydetti.
"Göl kuruyor dediğimiz zaman, insanlar gölün içinde hiç su kalmayacağını sanıyorlar ancak kurumadan kastımız bu değil" ifadesini kullanan Gümrükçüoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Gölün belirli kullanım seviyesi var. Bunun altına inemiyorsunuz, bu seviyeye çok yaklaştık. Bu sınırın altına indiğimiz zaman zaten suyu kullanma gibi şansımız kalmayacak. Sakarya, su anlamında çok şanslı. Bu kaynakları doğru kullanabilseydik, ortaya çok farklı tablolar çıkardı. Tüm yönleriyle düşünülen su yasasının çıkarılması gerekiyor. Peyzaj alanlarının sulanması ve sanayinin kullandığı su gibi konularda tasarruflu olunması son derece önemli. Sanayinin çektiği su, çok önemli. Sanayide deniz suyunu arıtabilirler. 'Gri su' dediğimiz atık suyu arıtmak için yatırım yapılması gerekiyor. Petrolsüz, arabasız, makinesiz, cep telefonsuz 90'lı yıllara kadar zaten yaşadık ancak havasız, susuz, topraksız yaşayamayız. Suyu hem kötü kullanıyoruz hem de kirletiyoruz. Geçmişten bugüne bakacak olursak, karşılaştığımız tablo kuraklıkların sıklığının artıyor olması."

 

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