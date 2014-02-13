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Çevre

'2014 kuraklık yılı olabilir'

Uzun dönemli hava tahminlerinde bulunan uzmanlar, 2014 yılının kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olabileceği uyarısında bulundu

13 Şubat 2014 10:24

Türkiye en yağışsız yıllarından birini yaşarken, Alman uzmanlar bir uyarı yaptı. Buna göre El Nino’nun etkisiyle 2014, ‘kaydedilmiş en sıcak yıl’ olabilir. Zira, Pasifik Okyanusu’ndaki ılık suların yüzeye yükselmesi ve Ekvator boyunca Amerika kıtasına yönelmesiyle oluşan hava hareketinin bu yıl gerçekleşmesi bekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, El Nino (Yaramaz çocuk) ismi verilen bu hareket ile atmosfere ciddi miktarda sıcaklık yayılacak. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda iklimlerin altüst olacağı ve 2014’ün çok sıcak geçme ihtimalinin arttığı belirtiliyor. Almanya’daki Justus Liebig Üniversitesi’nden Armin Bunde önderliğindeki bir grup bilim insanı farklı bir yöntem kullanarak El Nino’yu neredeyse bir yıl önceden tahmin edebildiklerini açıkladılar.

 

İhtimal yüzde 76

 

Ekvator bölgesi ve Pasifik’in geri kalanı arasındaki sıcaklık farklarını inceleyen Alman bilim insanları, iki bölgenin aralarındaki fark azaldığında, El Nino oluşma ihtimalinin arttığını gözlemlediler. Sonuçları değerlendiren Armin Bunde, bu yıl El Nino oluşma ihtimali için yüzde 76 gibi çok yüksek bir değer verdi.

 

Sıcaklık rekoru kırıldı

 

İstanbul’da dün 20 dereceyle şubat ayı sıcaklık rekoru kırıldı. İTÜ Öğretim Üyesi Miktad Kadıoğlu katıldığı canlı yayında daha önce en yüksek sıcaklığın 18.3 derece olarak ölçüldüğünü belirterek, “Hafta sonu İstanbul’da hava soğuyor ama salı gününden itibaren sıcaklık 25 dereceye kadar yükselecek” dedi.

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