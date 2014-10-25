Kobanê'ye gidecek peşmergeler yarın yola çıkıyor

41 gündür Irak Şam İslam Devleti örgütünün kuşatma ve saldırılarına maruz kalan Kobanê’ye Türkiye üzerinden gitmesine karar verilen peşmerge güçlerinin ilk bölümü yarın ağır silahlarla yola çıkıyor.



Irak'tan Kobanê'ye Türkiye üzerinden geçerek gitmesi planlanan en az 150 peşmergenin yarın yola çıkacağı ifade edildi.

Rûdaw’a konuşan ‘Peşmege Güçleri Birinci Destek Birliği Komutanı’ Ahmed Gerdi, son hazırlıkların tamamladığını ve Türkiye üzerinden Kobanê’ye gidecek olan ilk birliğin hazır olduğunu ifade etti. Gerdi, Kobanê’ye gidecek birliğin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) peşmergelerinden oluştuğunu belirtti.

Peşmerge güçleri komutanı Ramazan Fattah ise Habur sınır kapısından Türkiye'ye girip Kobanê'ye doğru ilerlemesi planlanan peşmergenin ağır silahlarla donatılmış olacağını söyledi. Fattah, “IŞİD Kobanê'de ağır silahlar kullanıyor. Bizim de ağır silahlarımızın olması gerek" diye konuştu.

Peşmerge güçlerinin Kobanê'ye gelmesiyle şehre ilk kez Suriye dışından birlikler destek vermiş olacak.

Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanı hafta içinde yaptığı açıklamalarda Peşmerge'nin Kobanê'ye Silopi-Nusaybin-Suruç güzergahından ulaşacağını söylemişti.

Kobanê’ye gidecek olan peşmergelerin kimlik bilgilerinin, Türkiye ve ABD ile paylaşıldığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün Estonya'da yaptığı açıklamada, Türkiye üzerinden Kobanê savunmasına desteğe gidecek peşmerge sayısının, ilk planda 150 olacağını açıklamıştı.