Peşmerge Kobanê'ye destek için 'yarın yola çıkıyor'

Irak'tan Kobanê’ye Türkiye üzerinden geçerek gitmesi planlanan en az 150 Peşmergenin yarın yola çıkacağı ifade edildi.

Rudaw haber ajansına bilgi veren Peşmerge güçleri komutanı Ramazan Fattah, Habur sınır kapısından Türkiye'ye girip Kobanê’ye doğru ilerlemesi planlanan Peşmergenin yanında ağır silahlar götüreceğini de belirtti.

Ramazan Fettah, "IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) Kobanê’de ağır silahlar kullanıyor. Bizim de ağır silahlarımızın olması gerek" diye konuştu.

Peşmerge güçlerinin Kobanê’ye gelmesiyle şehre ilk kez Suriye dışından birlikler destek vermiş olacak.

Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanı hafta içinde yaptığı açıklamalarda Peşmerge'nin Kobanê’ye Silopi-Nusaybin-Suruç güzergâhından ulaşacağını söylemişti.

Bölgesel Yönetim Meclisi çarşamba günü düzenlediği oturumda Kobanê’ye destek vermeyi görüşmüş ve Peşmerge'nin bölgeye gönderilmesi oybirliğiyle kabul edilmişti.

ÖSO belirsizliği

Kobanê’de IŞİD'e karşı direnen Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) destek vereceği belirtilen bir diğer grup ise Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Estonya ziyareti sırasında YPG'nin siyasi kanadı PYD ve Özgür Suriye Ordusu'nun 1300 militanın Kobanê’ye gelmesi konusunda anlaştığını söyledi.

PYD ise Özgür Suriye Ordusu ile herhangi bir anlaşma olmadığını, müzakerelerin devam ettiğini söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı da henüz ÖSO'dan Kobanê’ye verilebilecek destekle ilgili ellerinde bir bilgi olmadığını ifade etti.

Bakanlık sözcüsü Jen Psaki, "ÖSO'dan kaç kişilik bir grubun Kobani'ye gideceğine dair elimizde teyit edilmiş bilgiler yok" dedi.

Yeni hava saldırıları

Kobanê’de ise karada YPG ile IŞİD arasındaki çatışmalar devam ederken ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin hava saldırıları da devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Perşembe ve Cuma günlerinde toplam 12 operasyonun düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonların 6'sı Kobanê ve çevresinde gerçekleşti. ABD'nin verdiği hava desteğiyle birlikte YPG güçleri Kobanê’nin batısındaki Til Şeir tepesini geri almıştı.

Koalisyon güçlerinin şu ana kadar Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı 6 bin 600 sorti gerçekleştirdiği ve 1700 üzerinde bombanın IŞİD hedeflerine atıldığı da belirtildi.

BBCTürkçe