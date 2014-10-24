T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay'dan 'Peşmerge' açıklaması

'Peşmergelerin sınırlarımızdan nereden ve nasıl geçeceğinin belirlendiğine yönelik haberler gerçek dışıdır'

24 Ekim 2014 16:37

Genelkurmay Başkanlığı, Peşmerge'nin Kobani'ye geçişiyle ilgili bazı gazetelerde çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 

Açıklamada; "24 Ekim 2014 tarihli günlük bazı gazetelerde; 'Genelkurmay'dan Havadan Nakil Önerisi', 'Habur Üzerinden Kobani'ye', 'Bordo Bereliler ve MİT, Peşmerge Listesini Denetliyor' başlıklı ve Peşmergelerin sınırımızdan nereden ve nasıl geçeceğinin belirlendiğine yönelik haberler yer almıştır. Bu ve benzeri kapsamda yapılan haberler bütünüyle gerçek dışıdır" ifadelerine yer verildi.

 

 

 

ETİKETLER

genelkurmay başkanlığıkobaneaçıklamapeşmergegeçişsuruçşanlıurfaerbiluçakkara yolu

İlgili Haberler

Gülen'den Kürdistan gazetelerine ilan: Şehit düşen peşmergelere...

Rudaw, Hawlati, Basnews, Kürdistany Nwe, Xebat ve Çawder gibi gazetelere tazelerde Fethullah Gülen'in taziye mesajı yayımlandı

Peşmerge: Kobanê IŞİD'den temizlenene dek kalacağız

'Peşmergelerin Kobanê'ye nakli sırasında IŞİD saldırısı tehlikesi bulunuyor'

Erdoğan: Kobani'ye gidecek peşmerge sayısı 200'den 150'ye indirilmiş

‘Kobani’ye 1300 Özgür Suriye Ordusu üyesi, 150 peşmerge gidecek’

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24