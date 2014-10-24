Genelkurmay'dan 'Peşmerge' açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Peşmerge'nin Kobani'ye geçişiyle ilgili bazı gazetelerde çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada; "24 Ekim 2014 tarihli günlük bazı gazetelerde; 'Genelkurmay'dan Havadan Nakil Önerisi', 'Habur Üzerinden Kobani'ye', 'Bordo Bereliler ve MİT, Peşmerge Listesini Denetliyor' başlıklı ve Peşmergelerin sınırımızdan nereden ve nasıl geçeceğinin belirlendiğine yönelik haberler yer almıştır. Bu ve benzeri kapsamda yapılan haberler bütünüyle gerçek dışıdır" ifadelerine yer verildi.