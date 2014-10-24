Erdoğan: Kobani'ye gidecek peşmerge sayısı 200'den 150'ye indirilmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IŞİD kuşatması altındaki Kobani’ye savaşmak için gidecek peşmerge sayısının 200’den 150’ye düşürüldüğünü söyledi. Erdoğan, “Özgür Suriye Ordusu'ndan ise 1.300 kişiyi PYD kabul ettiğini bildirmiş” diye konuştu.

Estonya'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Estonyalı mevkidaşı Toomas Hendrik Ilves ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Daha önce de ifade ettiğim gibi Sayın Obama'ya "Burada tercih edilmesi gereken birinci derecede Suriye ordusu olabilir, ikinci derecede peşmergeler olabilir" demiştik. Daha sonraki gelişmelerde PYD 200 kişilik bir grubu kabul etti. Az önce aldığım bilgiye göre bu sayı 150'ye indirilmiş.

Özgür Suriye Ordusu'ndan ise 1.300 kişiyi PYD kabul ettiğini bildirmiş. Şu anda birimlerimiz geçiş güzergahının nasıl olması gerektiğini görüşüyorlar. Bizim bu konuda karşıt bir görüşümüz olmadığını belirtmiştik.