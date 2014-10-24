Peşmerge: Kobanê IŞİD'den temizlenene dek kalacağız

YPG ile IŞİD arasındaki çatışmaların sürdüğü Suriye'nin Kürt kenti Kobani'de, IŞİD'in yeniden ele geçirdiği Til Şeir tepesi bu akşam üzeri koalisyon uçakları tarafından bombalandı. Peşmerge Bakanlığı sözcüsü Cabbar Yaver Peşmerge'nin "Kobani'de tek bir IŞİD üyesi bile kalmayana kadar kentte kalacağını" söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kobani'ye gidecek Peşmerge sayısı, silahları ya da ne zaman kente gideceklerine dair sorulara "askeri konular" olduğu için yanıt vermeyen Yaver, Peşmerge'nin kendi silahları ile Kobani'ye gideceğini söyledi.

Yaver askerlerin Kobani'ye nakli sırasında IŞİD saldırısı tehlikesi bulunduğunu da sözlerine ekledi.

BBC Türkçe servisine konuşan YPG Kobani Sözcüsü Şoreş Hesen, kentin doğu ve batı cephesinde çok şiddetli çatışmaların devam ettiğini, özellikle doğudaki Kaniya Kurda mahallesi ve Til Şeir köyü etrafında çatışmaların şiddetlendiğini söyledi.

"Şimdiye kadar Peşmerge Kobani'ye ulaşmadı" diyen Hesen, "Sanırım henüz Kürdistan'dan çıkmamışlar" dedi. Hasan askerlerin intikali ile ilgili kendileri ile henüz bir görüşme yapılmadığı için bir hazırlıklarının da olmadığını söyledi.

Hesen "Peşmergenin gelişini Kobani kantonunun yaptığı seferberlik çağrısına verilmiş bir yanıt olarak görüyoruz" diye konuştu.

Hesen kendilerine ulaşan yardımdan başka bir silah yardımı sözü almadıklarını söyledi.

Til Şeir'e hava bombardımanı

BBC Arapça servisine konuşan Kürt kaynaklar Kobani'nin 4 kilometre kadar batısında bulunan stratejik önemdeki bir yer olan Til Şeir tepesinin IŞİD'in eline geçtiğini bildirmişlerdi.

Fransız Haber Ajansı muhabiri Bülent Kılıç, hava saldırısının hemen öncesi ve sonrasını Türkiye tarafından görüntüledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY)'den yayın yapan Rûdaw gazetesi de, tepenin IŞİD kontrolüne geçtiğini yazdı.

Tepe bundan dokuz gün önce, YPG'nin tarafından IŞİD'den geri alınmıştı.

Fransız Haber Ajansı AFP gün boyu kentten şiddetli çatışma sesleri geldiğini, ağır silahların ve havan topu seslerinin duyulduğunu bildirmişti.

Silopi-Nusaybin ve Suruç

Bu arada kentte IŞİD'e karşı savaşan Halk Savunma Birlikleri (YPG)'ye takviye olarak gelmesi planlanan Peşmerge güçleri ile ilgili ayrıntılar giderek netleşiyor.

Peşmergenin Kobani'ye gönderilmesini onaylanan IKBY parlamentosunda konuşan Peşmerge Bakanı Mustafa Seyid Kadir, askerlerin Silopi-Nusaybin ve Suruç güzergahından Kobani'ye geçeceğini söyledi. Rûdaw'ın haberine göre Kadir "Barzani'nin talebi ve Türkiye'nin desteğiyle peşmerge Suriye'ye gidiyor. Suriyeli Kürt partileri, daha çok ağır silah istiyor. Halkımızın isteği üzerine peşmergeyi bölgeye gönderiyoruz" dedi.

Bakan, ilk aşamada ağır silahlarla donatılmış özel kuvvetlere mensup 200 peşmergenin Kobani'ye gönderileceğini belirtti.

Rûdaw'a konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin ise, Kobani'ye peşmerge güçlerinden önce ağır silahlar gönderileceğini belirtti.