Independent: Suriyeli Kürtler'den Peşmerge'ye izin çıktı

İngiliz Independent gazetesi, Suriyeli Kürtlerin Iraklı Peşmergelerin Kobanê'ye geçişine izin verdiklerini yazdı. ABD'li üst düzey bir yetkilinin kendilerini bu konuda bilgilendirdiği belirtilen haberde, kaç peşmergenin hangi koşullarda Kobanê'ye geçeceğinin önümüzdeki birkaç gün içinde netleşeceği kaydedildi.

Haber şöyle devam etti:

"Ancak ABD yönetimi defalarca, Irak'taki durumun öncelikli olduğunu söyledi. Geçen ay Obama, Irak ordusuna eğitim ve danışman sağlanmasının yanı sıra, Irak'taki farklı mezhep ve kimlikleri barındıran, daha kapsamlı bir hükümetin de stratejileri kapsamında olduğunu söylemişti."

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiliz gazete, bu bağlamda da görüştükleri ABD'li yetkilinin, ABD ile Irak hükümetinin "IŞİD'e karşı bir kara operasyonu" planından bahsettiğini yazdı.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li üst düzey bir yetkilinin, "söz konusu operasyonun sistemli ve zaman alacak bir plan çerçevesinde yapılacağını, dolayısıyla en erken birkaç ay sonra başlayacağını" söylediği belirtiliyor.

Ayrıca bu planla, Iraklı kuvvetlerin, militanların ele geçirdikleri toprakları geri alacak ve ellerinde tutacak kapasiteye gelmeden harekete geçilmeyeceği ifade ediliyor.

Operasyonun Irak kuvvetleriyle gerçekleştirileceğini belirten gazete, sahada bazı ABDli danışmanların da bulunabileceğini belirtiyor.

Yetkilinin "danışmanların çatışmaya katılmayacağını vurguladığı" da kaydediliyor.