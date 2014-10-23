Gülen'den Kürdistan gazetelerine ilan: Şehit düşen peşmergelere...

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, IŞİD terör örgütünün saldırıları sonucu hayatını kaybeden Iraklı Kürt, Türkmen, Arap ve Ezidiler için taziye mesajı yayımladı. Gülen’in mesajı, Irak Kürdistan Bölgesi’nin önde gelen gazetelerinde yer aldı. Gazeteport’un haberine göre, "Irak ve Kürdistan halkına 'geçmiş olsun' dileklerimi arz ederim" diyen Fethullah Gülen, mesajında "Cephede şehit düşen Peşmerge güçlerine, Türkmen akıncılarına, Irak Ordusu askerlerine Allah’tan rahmet dilerim" ifadesine yer verdi.

Şehit düşen peşmerge güçlerine...

Gülen Kürt, Türkmen, Arap, Ezidi, Şii ve Sünni ailelere hitaben yayımladığı taziye mesajında, “Yaşanan bu acı ve endişe dolu günler vesilesiyle cephede şehit düşen Peşmerge güçlerine, Türkmen akıncılarına, Irak Ordusu askerlerine Allah’tan rahmet diler, 9-10 asırdan beri etle tırnak gibi bütünleştiğimiz bir millet olarak Irak ve Kürdistan halkına ‘geçmiş olsun’ dileklerimi arz ederim.” ifadelerine yer verdi.



Yüksek tirajlı Rudaw, Hawlati, Basnews, Kürdistany Nwe, Xebat ve Çawder gibi gazetelerde yer alan taziye, bölgede geniş yankı buldu.

Herkesi dua etmeye çağırdı

Gülen, taziye mesajında IŞİD’in dini bir söylem arkasına sığınarak işlediği vahşi zulümleri kınadığını ve faillerinin insanlık dışı eylemlerine son vermeleri ve bir an önce yargıya teslim edilmeleri için dünyanın dört bir tarafından yapılan çağrılara iştirak ettiğini vurguladı.



Kobani’deki gelişmelere de değinen Gülen, musibetlerden kurtuluş ve barış için herkesi duaya davet etti. Bölgenin önde gelen gazetelerinde yayımlanan taziyenin tam metni şu şekilde:

İslam'ın peygamberini tanımamış cahiller

“IŞİD terör örgütü tarafından dinî bir söylem arkasına sığınarak işlenen vahşi zulümleri kınıyor ve faillerinin insanlık dışı eylemlerine son vermeleri ve bir an önce yargıya teslim edilmeleri için dünyanın dört bir tarafından yapılan çağrılara iştirak ediyorum.

Fertlere veya masum sivillere yapılan her türlü saldırı, baskı veya zulüm, Kur’an’ın elmas düsturlarına ve Efendimiz’in (sas) sünnetine tamamen zıttır. IŞİD üyeleri şayet birtakım güçlerin piyonu olarak hareket etmiyorlarsa, İslam dininin ruhunu ve onun Peygamberini (sas) tanımamış cahillerdir denebilir. Her ne olursa olsun, yaptıkları terörizmdir ve böylece isimlendirilmelidir.

Kürdistan halkına geçmiş olsun

Dinin gayesi; dünyada evrensel insan hakları, hukukun üstünlüğü ve yüksek insani değerlere dayalı barışı tesis etmektir. Bunun tersine olan yorumlar, hassaten çatışmaları alevlendirmeye matuf olarak dinin istismar edilmesi, onun ruhuna zıttır ve bir nifaktır. Temel disiplinleri açısından İslami düşüncede meşru maksada ulaştıran yollar da gaye gibi meşru olmak zorundadır. Bunun tersi hareket Makyavelizm’dir.



Yaşanan bu acı ve endişe dolu günler vesilesiyle cephede şehit düşen Peşmerge güçlerine, Türkmen akıncılarına, Irak Ordusu askerlerine Allah’tan rahmet diler, 9-10 asırdan beri etle tırnak gibi bütünleştiğimiz bir millet olarak Irak ve Kürdistan halkına “geçmiş olsun” dileklerimi arz ederim.

Kobani'nin bir an önce kurtulması...

Irak ve Suriye 'de hayatını kaybedenlerin, hususen sünni, şii ve gayri müslimiyle coğrafyanın farklı kimliklerini temsil eden Kürt, Arap, Türkmen, Ezidî gibi muhtelif milletlerden IŞİD belası mağduru herkesin aile ve sevenlerine yürekten başsağlığı diler, Cenab-ı Hak’tan onlara sabır ve metanet vermesini, acılarını hafifletmesini ve bir daha böyle bir sıkıntıyı yaşatmamasını niyaz ederim.



Ayrıca Kobani’de her geçen gün akıbetlerinden daha da çok endişe duyduğumuz; kadınıyla, çocuğuyla yollara dökülen ve yürekler dağlayan o masum insanları bir an evvel bu musibetler sarmalından kurtarmasını, saygı ve barış dolu bir dünyaya hepimizi ulaştırmasını Dertlilerin Melcei ve Kimsesizler Kimsesi olan o Zât-ı Ecell-i Âlâ’dan diler, herkesi bu duaya katılmaya davet ederim.”