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Dünya
Deutsche Welle

Peşmergenin Kobani'ye gidiş tarihi belli oldu

Çatışmaların sürdüğü Kobani'ye Türkiye üzerinden gitmesi planlanan 150 peşmergenin yarın yola çıkacağı açıklandı.

25 Ekim 2014 14:58


Rudaw haber ajansına açıklama yapan Peşmerge Güçleri Birinci Destek Birliği Komutanı Ahmed Gerdi, son hazırlıkların tamamlandığını ve Türkiye üzerinden Kobani'ye gidecek ilk birliğin hazır olduğunu söyledi. Gerdi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) peşmergelerinden oluşan ilk birliğin yarın ağır silahlarla yola çıkacağını ifade etti.

Kobani'ye gidecek olan peşmergelerin kimlik bilgilerinin Türkiye ve ABD ile paylaşıldığı da kaydedildi. Kobani'de IŞİD'e karşı mücadele eden Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) peşmergenin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu'nun da destek vermesi planlanıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Estonya'ya yaptığı ziyaret sırasında, YPG'nin siyasi kanadı Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile Özgür Suriye Ordusu'nun 1300 militanının da Kobani'ye gitmesi konusunda uzlaşma sağladığını belirtmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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