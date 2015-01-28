Kobanê sınırına dev Türk bayrağı

Kobanê’nin kontrolünün tamamının Kürt güçlerine geçmesinin ardından sınırın sıfır noktasına dev Türk bayrağı göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kobanê’nin YPG’nin kontrolüne geçmesi üzerine yapılan sevinç gösterilerini eleştirerek, “Bugün bakıyoruz maşallah çiftetelli oynuyorlar. Neymiş, DEAŞ oradan çıkmış. Tamam da o bombaladığınız yerleri kim onaracak?" demişti.

Ali Leylak ve Ömer Şulul’un DHA’da yer alan haberine göre, Kobanê’nin yanı başında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Mürşitpınar Mahallesi’nde 40 metre yüksekliğindeki direğe 8 X 12 metre ebadında Türk bayrağı asıldı.

Sınırdaki Toprak Mahsulleri Ofisi silosunun üzerinde bulunan Türk bayrağının çatışmalar sırasında zarar görmesi nedeniyle Suruç Kaymakamlığı çalışma başlattı. Kaymakamlık çalışmasını tamamlamasının ardından sınır hattında nöbet tutan askerlerin yanına 40 metre uzunluğunda direk dikildi ve 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı askerleri tarafından getirilen dev Türk bayrağı göndere çekildi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, "Kobanê ‘de 4 aydır devam savaşta Türkiye doğal olarak etkilendi. Zaman zaman sınırdaki bayraklarımız zarar gördü. TMO silolarındaki bayrağımız 3 defa bombaların etkisiyle yerinden sökülmüştü. Bunun üzerine sınırımıza yaraşır bir bayrağın yapılması kararını aldık. 40 metre yüksekliğindeki göndere direğe 8 X 12 metre ebadındaki bayrak 25 günlük çalışmanın ardından hazırlandı ve göndere çektik" dedi.