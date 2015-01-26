YPG'nin Kobanê zaferi halaylarla kutlanıyor

Suriye'nin Kobanê şehrinin kontrolünün YPG'ye geçtiği haberleri sonrası İstanbul, Hakkari ve Diyarbakır'da vatandaşlar havai fişek ve halaylarla kutlama yaptı.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bulunan Galatasaray Lisesi ve Kadıköy'de de vatandaşlar, Kobanê'nin kontrolünün tamamıyla YPG güçlerine geçmesini halay çekerek kutladı.

Kobanê'nin YPG'nin kontrolüne geçtiği yönünde gelen haberlerin ardından, akşam saatlerinde Hakkari'nin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesi'nde belediye binası önünde kalabalık topladı. Yaklaşık 500 kişi Kobanê lehine slogan atarak, havai fişekler ve halaylarla kutlama yaptı. Araçlarla şehir turu atan kalabalığa, vatandaşlar da evlerinin balkonları ve camlarından destek verdi.

Suriye'nin Kobanê kentinde 133 gündür süren çatışmaların ardından IŞİD'in püskürtüldüğü haberleri üzerinde Diyarbakır'da kutlamalar yapıldı. DBP il binasının önünde toplanan yüzlerce kişi sloganlar atarak havai fişekler eşliğinde halay çekti.