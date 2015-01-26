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Dünya

'Kobanê IŞİD’den kurtarılarak Kürt güçlerinin eline geçti'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, YPG güçlerinin IŞİD militanlarını yenerek Kobanê'yi tamamen ele geçirdiklerini açıkladı

26 Ocak 2015 17:21

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD ile çatışmalarının 112. gününde Kürt güçlerinin Kobanê’nin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini duyurdu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdel Rahman, AFP’ye yaptığı açıklamada, “YPG, IŞİD militanlarını Kobani’den çıkardı ve kasabanın kontrolünü ele geçirdi” dedi.

Rahman, "Kürtlerin Kobani’nin doğusundaki dış mahallelerde IŞİD militanlarını takip ettiğini fakat çatışmaya girilmediğini" sözlerine ekledi. 

Gözlemevi'nin sitesinde yer alan açıklamayı okumak için tıklayın 

BBC Türkçe'ye konuşan Kobani Kantonu Eş Başkanı Enver Müslim, Kaniya Kurda mahallesindeki birkaç cadde dışında Kobani'de denetim sağladıklarını, o caddeleri de aldıktan sonra Kobani'nin köylerine yönelik bir hamle başlatacaklarını söylemişti. Müslim, son çatışmalarda onlarca IŞİD militanının öldüğünü, ölenler arasında birçok yabancı savaşçının da olduğunu belirtmişti.

Çatışmaların yaklaşık dört aydır sürdüğü bölgedeki YPG güçlerine peşmergelerin yanı sıra ABD'den de hemen hemen her gün havadan düzenlediği saldırılarla destek veriyordu.

Kobani'yi harabeye dönüştüren çatışmalarda, en az 1600 kişi öldü. IŞİD saldırısı sonrası on binlerce Kobanili, sığınmacı olarak Türkiye tarafına geçti.

 

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