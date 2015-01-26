YPG, Kobanê'nin doğu cephesindeki son noktayı IŞİD'den geri aldı!

YPG güçleri, Kobanê'nin doğu cephesindeki son nokta olan Kaniya Kurda Tepesi'ni ele geçirdi. YPG'nin artık Kobanê'nin yüzde 90'ından fazlasına hakim olduğu belirtiliyor.

Evrensel’de yer alan habere göre, bir aydır Kobanê'de IŞİD’e karşı operasyonlarına devam eden YPG, doğu cephesindeki son nokta olan Kaniya Kurda Tepesi'ni de ele geçirdi. Tepenin tamamen Kürt güçlerinin kontrolünde olduğu öğrenilirken, devam eden operasyonda Mekteba Tişrîn de ele geçirildi. Miktel'e de giren YPG/YPJ savaşçıları ile IŞİD arasında çatışmalar sürüyor. YPG'nin artık Kobanê'nin yüzde 90'ından fazlasına hakim olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi(SİHG) IŞİD'in bölgeye çoğunluğu 18 yaşın altında olan ve yeni eğitilmiş 140 üyesini gönderdiğini duyurdu.

‘Suriye’de Kürtler, artık bir aktördür’

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Suriye’de muhalefeti birleştirmek istediklerini belirterek “Suriye muhalefetinin içinde Kürtler daha örgütlüdür. Şimdiye kadar zaten sesini duyurmuştur” dedi. Kobanê’nin Kürtler için bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Müslim, “Kürtler, artık bir aktördür. Önceden faktördü, şimdi aktör oldular” ifadelerini kullandı.

Müslim, Suriye krizine çözüm aramak için Kahire'de düzenlenen toplantının ardından bu kez de Moskova'nın ev sahipliğinde yapılan aynı konulu toplantıya katılmak için Rusya'ya geldi. Burada DİHA’ya açıklamalarda bulunan Müslim, "Şimdi biz de buradaki toplantıyla Kahire'deki toplantıyı tamamlamaya çalışacağız. Aşağı yukarı tek bir yol var. Eğer gerçekten bir siyasal çözüm isteniyorsa Kahire ile burayı birleştirmek gerekiyor. Herhalde birleşirler. Suriye muhalefetinin içinde Kürtler daha örgütlüdür. Şimdiye kadar zaten sesini duyurmuştur. Bizim de toplantıda önemli bir rolümüz olacaktır hem muhalefetin birleştirilmesi konusunda hem de Suriye'nin çözümü için bir örnek olacaktır. Bizim Rojava'da kurduğumuz bir sistem vardır ve başından beri söylüyoruz, bu bütün Suriye için bir örnek ya da bir çözüm modeli olabilir. Şimdi, bunu tamamlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Rusya ile biz 2 seneden fazladır görüşmelerde bulunuyoruz. Şimdi biz kendi davamıza sadık olduğumuz için, direndiğimiz için sanırım herkesin görmesi gerekiyor. Sadece Moskova değil, herkesin bunu görmesi gerekiyor. Kürtler artık bir aktördür. Önceden faktördü, şimdi aktör oldular. Bu aktörü yalnız Rusya değil başkaları da görsün. Kürt halkının mücadelesi zaten birbirlerini tamamlıyor. Kobane'de önemli bir dönüm noktası oldu. Yani, herkesin gözünü açtı. Tüm dünyanın gözünü açtı. Bu da büyük bir aşamadır" diye konuştu. Müslim, bundan sonraki toplantıların taraflara da bağlı olarak Moskova'da devam edeceğini dile getirdi.