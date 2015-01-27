HDP: Kobanê'deki zafer dünya halklarının, ezilenlerin zaferidir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Kobanê'nin IŞİD'in elinden kurtarılarak YPG'nin hakimiyetine geçmesine ilişkin olarak, "134 gün boyunca devam eden şanlı Kobanê direnişi büyük bir zaferle kazanımını, tarihsel iradesini ilan etti. Kobanê'deki zafer dünya halklarının ezilenlerin zaferidir. Tüm Ortadoğu halklarının geleceği ve umududur, yeni yaşamın göstergesidir. Hepimize kutlu olsun." dedi.

Yüksekdağ, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP grup toplantısı “Biji berxwedana Kobanê” sloganlarıyla başladı. Yüksekdağ, konuşmasına Yunanistan'da radikal sol ittifak SYRİZA'nın kazandığı seçim zaferini ve Kobanê'de IŞİD'e karşı kazanılan zaferi selamladı.

Yüksekdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Zafer dolu günlere ulaşamayacağımızı sanıyorlardı. Bütün bölge halklarının ömrü billah karanlık yazgıya mahkum olduğunu düşünüyorlardı. Umudun direniş yolunda ilerleyenler, bu karanlık yazgıyı önemli bir biçimde değiştirdi. Bugün sağımız, solumuz, önümüz arkamız zaferlerle dolu.

-Gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan birisi komşumuzdaki zafer, kardeş yunan halkının ve kardeş partimiz SYRİZA'nın kazandığı zaferi kutluyorum, sevinçlerini paylaşıyorum. Kriz ve yoksulluktan başka bir şey getirmeyen Avrupa uygarlığına karşı kazanılmış büyük bir zaferdi. Bu zafer hepimizin geleceği ve başarısıdır. Tek başına aydınlığa yürüyeceğimiz bir yol tasavvur etmedik. Her zaman kurtuluş yok tek başına dedik. Bu tarihsel tarihsel dönemeçte Yunan halkının kaydettiği başarıyı, kendi başarımız olarak görüyor, bu başarıyı büyüteceğimize söz veriyoruz.

-Yunan halkı bu kaderi köklü bir biçimde değiştirdi. Halkın özgücünün ve seçme şansının olduğunu gösterdi. Avrupa'daki sömürge mekanizmaları beklemiyorlardı. SYRİZA'nın kazanacağı zaferi engellemek ve yürüyüşü durdurmak için çeşitli çabalar ve uğraşılar sergilediler. Bu zaferin, kendi egemenlik çıkarlarının risk altında olduğunun farkındalar. Bizim de farkında olduğumuz çok önemli bir şey var. Avrupa'da da komşumuzda da bir emek seçeneği büyümeye başladı, gelişti. Dünya halklarının kazanma azmi olacaktır.

-Doğuya baktığımızda gözümüzün uzaklaşmadığı, Kobanê'ye, Rojava'ya baktığımızda ikinci kutlu mücadelenin sonucunu görüyoruz. 134 gün boyunca devam eden şanlı Kobanê direnişi büyük bir zaferle kazanımını, tarihsel iradesini ilan etti. Kobanê'deki zafer dünya halklarının ezilenlerin zaferidir. Tüm Ortadoğu halklarının geleceği ve umududur, yeni yaşamın göstergesidir. Hepimize kutlu olsun.

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