T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP: Kobanê'deki zafer dünya halklarının, ezilenlerin zaferidir

HDP grup toplantısı 'Biji berxwedana Kobanê' (Yaşasın Kobanê direnişi) sloganlarıyla başladı

27 Ocak 2015 15:55

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Kobanê'nin IŞİD'in elinden kurtarılarak YPG'nin hakimiyetine geçmesine ilişkin olarak, "134 gün boyunca devam eden şanlı Kobanê direnişi büyük bir zaferle kazanımını, tarihsel iradesini ilan etti. Kobanê'deki zafer dünya halklarının ezilenlerin zaferidir. Tüm Ortadoğu halklarının geleceği ve umududur, yeni yaşamın göstergesidir. Hepimize kutlu olsun." dedi.

Yüksekdağ, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP grup toplantısı “Biji berxwedana Kobanê” sloganlarıyla başladı. Yüksekdağ, konuşmasına Yunanistan'da radikal sol ittifak SYRİZA'nın kazandığı seçim zaferini ve Kobanê'de IŞİD'e karşı kazanılan zaferi selamladı.

Yüksekdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Zafer dolu günlere ulaşamayacağımızı sanıyorlardı. Bütün bölge halklarının ömrü billah karanlık yazgıya mahkum olduğunu düşünüyorlardı. Umudun direniş yolunda ilerleyenler, bu karanlık yazgıyı önemli bir biçimde değiştirdi. Bugün sağımız, solumuz, önümüz arkamız zaferlerle dolu.

-Gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan birisi komşumuzdaki zafer, kardeş yunan halkının ve kardeş partimiz SYRİZA'nın kazandığı zaferi kutluyorum, sevinçlerini paylaşıyorum. Kriz ve yoksulluktan başka bir şey getirmeyen Avrupa uygarlığına karşı kazanılmış büyük bir zaferdi. Bu zafer hepimizin geleceği ve başarısıdır. Tek başına aydınlığa yürüyeceğimiz bir yol tasavvur etmedik. Her zaman kurtuluş yok tek başına dedik. Bu tarihsel tarihsel dönemeçte Yunan halkının kaydettiği başarıyı, kendi başarımız olarak görüyor, bu başarıyı büyüteceğimize söz veriyoruz.

-Yunan halkı bu kaderi köklü bir biçimde değiştirdi. Halkın özgücünün ve seçme şansının olduğunu gösterdi. Avrupa'daki sömürge mekanizmaları beklemiyorlardı. SYRİZA'nın kazanacağı zaferi engellemek ve yürüyüşü durdurmak için çeşitli çabalar ve uğraşılar sergilediler. Bu zaferin, kendi egemenlik çıkarlarının risk altında olduğunun farkındalar. Bizim de farkında olduğumuz çok önemli bir şey var. Avrupa'da da komşumuzda da bir emek seçeneği büyümeye başladı, gelişti. Dünya halklarının kazanma azmi olacaktır.

-Doğuya baktığımızda gözümüzün uzaklaşmadığı, Kobanê'ye, Rojava'ya baktığımızda ikinci kutlu mücadelenin sonucunu görüyoruz. 134 gün boyunca devam eden şanlı Kobanê direnişi büyük bir zaferle kazanımını, tarihsel iradesini ilan etti. Kobanê'deki zafer dünya halklarının ezilenlerin zaferidir. Tüm Ortadoğu halklarının geleceği ve umududur, yeni yaşamın göstergesidir. Hepimize kutlu olsun.

Ayrıntılar geliyor...

 

ETİKETLER

hdpkobanedirenişzaferezilmişlerdünya halklarıışidkurtarıldıgrup tplantısı

İlgili Haberler

'Kobanê IŞİD’den kurtarılarak Kürt güçlerinin eline geçti'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, YPG güçlerinin IŞİD militanlarını yenerek Kobanê'yi tamamen ele geçirdiklerini açıkladı

YPG'nin Kobanê zaferi halaylarla kutlanıyor

Kobanê'nin IŞİD'den tamamen temizlendiği haberi sonrasında İstanbul, Diyarbakır ve Hakkari'de sevinç gösterileri yapıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24