Suruç sınırında Kobanê'ye geçmek isteyenlere biber gazlı müdahale

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Kobanê, 134 gün süren savaşın ardından IŞİD militanlarının püskürtülmesiyle YPG kontrolüne geçti. Karadan peşmerge ile Özgür Suriye Ordusu'nun, havadan ise ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bombardıman desteğini alan YPG güçleri, 134 gün süren şiddetli çatışmaların ardından kanton ilanının birinci yılında Kobanê'de zafere ulaştı. HDP'nin 10 milletvekilinin de içinde bulunduğu bir heyet öğle saatlerinde sınırı geçerek Kobanê'ye gitti.

İç karışıklığın sürdüğü Suriye'de etkili olan IŞİD militanları, geçen yıl ocak ayında Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısındaki Telabyad ile Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Carablus ilçelerinin kontrolünü ele geçirip, Türkiye'ye açılan sınır kapılarını kapatarak adını duyurdu. Suriye ve Irak'ta yaptığı eylemlerle korku salan IŞİD, geçen yıl 14 Eylül günü Telabyad ile Carablus arasında kalan ve stratejik öneme sahip olan PYD denetimindeki Kobanê'yi ele geçirmek için saldırı başlattı. IŞİD'in ilerleyişi sırasında 300'ü aşkın köyde ve Kobanê merkezinde binlerce kişi evini terk ederek Türkiye'ye sığındı.

'Güvenli liman' harabeye döndü

Yoğun olarak Kürt nüfusun yaşadığı Kobanê'de, birkaç yıl öncesine kadar 50 bin olan nüfus, Suriye'deki karışıklığın başlamasının ardından Kürtlerin yanı sıra Türkmen ve Araplar tarafından da 'Güvenli liman' görülerek göç edilmesiyle 400 bine yükseldi. Suriye olayları sırasında rejim ve diğer muhalif grupların hedef olarak görmediği Kobanê, geçen yıl Eylül ayında IŞİD tehdidiyle karşı karşıya kalınca ilçedeki 200 bin kişi Türkiye'ye, bir o kadar insan da Suriye'nin iç kesimlerine göç etti.

Suriye'de önceleri güvenli liman olarak kabul edilen Kobanê, 134 gün süren çatışmaların ardından harabeye döndü. Kobanê'de yoğun hava bombardımanı, tank, havan, roket ve ağır silahlardan çıkan mermilere hedef olan binaların tamamen yıkıldığı ya da ağır hasarlı olduğu göze çarparken, harabeye dönen ilçe savaşın bilançosunu da ortaya çıkardı.

YPG'ye karadan ve havadan destek

IŞİD'in saldırısı üzerine tüm dünya kamuoyunun yakından takip ettiği Kobanê'de, çatışmaların şiddetlenmesinin ardından savunma pozisyonundaki YPG güçlerine peşmerge birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu mensupları karadan, ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinin savaş uçakları da IŞİD hedeflerine yönelik bombardıman ile havadan destek verdi. Geçen yıl 20 Ekim'de, ayrıca Kobanê'ye Erbil'den gönderilen silah ve mühimmatlar da kargo uçakları ile YPG güçlerine ulaştırıldı.

134 günün sonunda IŞİD püskürtüldü

Karadan ve havadan aldığı destekle YPG güçleri, IŞİD militanlarına doğudaki Telabyad ve batıdaki Carablus'tan yardım gelmesini de engellemesinin ardından savunma pozisyonundan çıkarak saldırı pozisyonuna geçti. YPG güçleri, son 1 ay içerisinde ilçe merkezinde göğüs göğüse süren çarpışmaların ardından IŞİD militanlarını geriletti ve dün gece Kobanê'de tamamen kontrolü ele geçirdiklerini ilan etti. 134 günlük savaşın ardından YPG güçleri Kobanê'de kanton ilanın yıldönümünde özgürlüğe ulaşıldığını duyurması birçok kentte sevinçle karşılandı.

Sınırda bayram havası yaşanıyor

Kobanê'nin IŞİD'den temizlendiğinin duyurulması savaştan kaçarak Suruç'a gelenler ile sınır hattında yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarda bayram havası yaşattı. Suriyeliler, bir an önce evlerine dönmek istediklerini söyledi. Sınırdaki vatandaşlar da komşu ve akrabalarının toprağı olan Kobanê'nin özgürleşmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

HDP heyeti Kobanê 'ye gitti

Bu arada aralarında 10 milletvekilinin de bulunduğu HDP ve DBP yöneticilerinden oluşan kalabalık heyet, Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan bugün geçiş yaparak Kobanê'ye gitti. HDP heyetini Kobanê Kanton Başkanı Enver Müslim ve PYD Eş Başkanı Asya Abdullah karşıladı. Heyetin yapacağı inceleme sonrası açıklama yapacağı bildirildi.

Çatışmalar köylerde sürüyor

Bu arada Kobanê ilçe merkezinde kontrolü tamamen elinde bulunduran YPG güçlerinin, çevre köylere giden IŞİD militanlarına karşı burada da saldırdığı belirtildi. Kobanê çevresindeki köylerden aralıklarla silah sesleri duyulurken, YPG kaynakları ilçe merkezi gibi köyleri de IŞİD militanlarından arındırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu arada keşif uçuşu yaptığı gözlenen koalisyon ülkelerinin savaş uçaklarının, iç kesimlerdeki köylerde tespit edilen bazı IŞİD hedeflerini de bombaladığı belirtildi

Uçaklar bombaladı

ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinin savaş uçakları saat 13.00 sıralarında Kobanê'ye yakın noktadaki Minaz Köyü'nde IŞİD militanlarının bulunduğu bölgeye hava operasyonu düzenledi.Kobanê'yi terk ettikten sonra bu ilçenin birkaç kilometre güneydoğusundaki Minaz Köyü'ne yönelik savaş uçaklarınca düzenlenen bombardımanın ardından yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü.

Sınırı geçmeye çalışanlara müdahale

Suruç'un Mahser Mahallesi yakınlarındaki sınır hattında toplanan yaklaşık bin kişilik kalabalık, telleri aşarak Kobanê'ye gitmek istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etmeye başladı. Sınır hattında gerginlik devam ediyor.