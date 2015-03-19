Eğitim-İş: Müdür yardımcısı, erkeklerle oturan kız öğrencilere 'kâfir misiniz, hayat kadını mı olacaksınız?' dedi

Bursa İnönü Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Esenboğa'nın, teneffüste erkek arkadaşlarıyla aynı sıraya oturan kız öğrencilere, “Siz kâfir misiniz? Kendinizi New York sokaklarında mı sandınız? Hayat kadını mı olacaksınız” sözleriyle hakaret ettiği iddia edildi.

Üslubu yanlış diye savundu

Sinan Tartanoğlu'nun Cumhuriyet'te yayımlanan haberine göre, Esenboğa’nın yaptıklarından rahatsız olan bazı öğretmenler okul müdürü Eren Bahri Gök’ün yanına çıktı ve şikâyetçi oldu. Müdür Gök, öğretmenlere yardımcısı Esenboğa ile konuşacağını söyledi. Ancak bazı öğretmenlerin derslere geç girdiğini de aktardı. Müdürün bunu anımsatmasının “tehdit anlamına geldiğini” belirten Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, “Müdür yardımcısının müdüre şikâyet edilmesine karşın, ne il milli eğitim müdürlüğü ne de ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından herhangi bir işlem başlatılmıştır” dedi.

Okul Müdürü Eren Bahri Gök ise böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi, daha sonra bazı “konuşma üslubu yanlışları” olabileceğini söyledi. Gök, “Bu zamanda veliler en ufak bir olayda kıyameti koparıyor. Böyle bir şey olmuş olsaydı, veliler bu okulu şimdiye yıkmıştı. Mesele üzüm yemek değil bağcıyı dövmek” diye konuştu.