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MEB Müsteşarı: Karma eğitimi zorunlu kılan düzenleme yok!

Doç. Dr. Yusuf Tekin: Şimdi demokrasinin gereği olarak Milli Eğitim Bakanlığı, halk ne istiyorsa ona göre düzenlemelerini yapıyor

10 Aralık 2014 12:47

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hasan Önal’a konuşan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, “Eğitimin karma olmasını zorunlu kılan bir düzenleme yok” dedi. Yusuf Tekin, “Halkın istediği şekilde Milli Eğitim Bakanlığı gerekli düzenlemeyi yapar. Bu da halkın taleplerine göre yapılır” diye konuştu.

Yeni Akit’te Hasan Önal imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Antalya’da düzenlenen 19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararların bağlayıcı bir metin değil, sadece bakanlık için yol gösterici olduğunu belirtti. Şura kararlarından mutlaka yararlanacaklarının altını çizen Tekin, “Eğitimin karma olmasını zorunlu kılan bir düzenleme yok” dedi.

Devletin önceki yıllarda topluma karşı dayatmacı bir mantıkla modernizm algısı oluşturduğunun altını çizen Tekin, “Şimdi demokrasinin gereği olarak Milli Eğitim Bakanlığı, halk ne istiyorsa ona göre düzenlemelerini yapıyor. Halk siyasal iktidara egemen olduğu gibi, burada da halkın değerleri belirleyici olmaya başladı” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kısa vadede hayata geçirmeyi düşündüğü hususlarla ilgili konuları Şura gündemine taşıdığını belirten Tekin, karma eğitimle ilgili mevcut yasal düzenlemelerde, eğitimin karma olmasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmadığına dikkat çekerek, “Halkın istediği şekilde Milli Eğitim Bakanlığı gerekli düzenlemeyi yapar. Bu da halkın taleplerine göre yapılır” dedi.

 

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