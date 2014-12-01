Milli Eğitim Şurası gündeminden: Karma eğitimin kaldırılması ve din derslerinin genişletilmesi

18. toplantısında gündemde olmamasına karşın 4+4+4 kararı çıkan Milli Eğitim Şurası’nın 19. toplantısında da yine gündemde olmamasına karşın karma eğitimin kaldırılmasına yönelik karar çıkması bekleniyor.

Eğitim sisteminde atılacak adımların belirleneceği 19. Milli Eğitim Şurası’nda; öğretmen ve eğitim yöneticilerinin niteliklerinin arttırılması, müfredat ve okul güvenliği ele alınması planlanırken, önceki şuralarda olduğu gibi gündemde olmamasına karşın “karma eğitime son verilmesi” ve “din eğitiminin kapsamının genişletilmesine” yönelik gizli başlıkların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Sinan Tartanoğlu’nun Cumhuriyet’teki haberine göre, 2010 yılında düzenlenen 18. Milli Eğitim Şura’sında alınan tavsiye kararları 4+4+4 sisteminin tüm ayrıntılarının temelini oluşturmuştu. Öğrencisinden, velisine, bakanlık yöneticilerinden, eğitim sendikalarına kadar eğitimin tüm paydaşlarının katılacağı 19. Milli Eğitim Şurası yarın toplanıyor.

Talim ve Terbiye Kurulu, 5 gün sürecek Şura toplantılarının resmi gündemini, “Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri”, “Öğretmen Niteliğinin Arttırılması”, “Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Arttırılması” ve “Okul Güvenliği” olarak belirledi. Bu gündem başlıklarında il milli eğitim müdürlükleri ön çalışmalarını tamamladı ve raporlarını Şura Genel Sektreterliği’ne gönderdi ve resmi çalışma programı böylece oluştu.

4+4+4 de gündemde yoktu

Ancak şurada resmi gündemin yanı sıra gizli gündem olarak nitelendirilebilecek önemli bazı kararların da alınması bekleniyor. 18. Milli Eğitim Şurası’nın “resmi gündeminde olmamasına karşın” hükümete yakınlığı ile bilinen MEB’teki yetkili sendika Eğitim Bir Sen’in önerisi ile gündeme getirilmiş, 4+4+4 sistemi tartışılmış daha sonra 4+4+4 yasası Meclis’e sunulmuştu. 19. Milli Eğitim Şurası’nın da gizli gündeminin yine Eğitim Bir Sen tarafından oluşturulduğu ifade ediliyor. Okullarda türban takılmasının önünü açan düzenleme yine Eğitim Bir Sen’in bu yöndeki önerisinin ardından yapılmıştı.

‘Karma eğitim başarıyı engelliyor’

Edinilen bilgiye göre 4+4+4 eğitim sisteminin mimarı Eğitim Bir Sen, bu şurada da Karma Eğitim konusunun masaya yatırılmasını teklif edecek. Sendika karma eğitim sisteminin demokratik olmadığını dile getirecek. Sendikanın çantasında, “Amerika ve Batı ülkelerinin bazılarında karma eğitimden vazgeçildiği”, “Türkiye’de de karma eğitim uygulamasının kaldırılmasıyla, devamsızlık oranlarının azaltılacağı, başarının ise arttırılacağı” tezleri olacak.

Karma eğitim güvenlik başlığında

Karma eğitime son verilmesi önerisinin, resmi olarak açıklanan gündem maddelerinden biri olan “Okul Güvenliği” başlığının altında tartıştırılması bekleniyor. Çünkü Eğitim Bir Sen, “karma eğitimin kaldırılması ile okul şiddetinin de azaltılacağı” görüşünü savunuyor.

Kılıfı yine velilerin talebi

Eğitim Bir Sen’in karma “eğitime son” talebinin gerekçesi ise yine veli talebi olacak. Sendika, konunun veli talebi olduğunu, hangi okulun “kız-erkek” olarak ayrılacağının da veli ve öğrencilerin talebi doğrultusunda düzenlenmesi gerektiğini gündeme getirecek.

Anadil de tartışılacak

Şuraya 4 üye ile katılacak Eğitim Sen ise özel okullara destek adı altında “kamusal eğitime son verilmesi” projesinin sonlandırılmasını isteyecek. “Okulların siyasetin ve piyasanın arka bahçesi” olamayacağını vurgulayan Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, “Eşit, laik, demokratik ve anadilde eğitim” taleplerini raporlaştırdıklarını, Şuranın ilk günü sunumunu yapacaklarını söyledi.

MEB’in atanamayan öğretmen formülü

Şurada Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının dosyasında ise “öğretmen niteliğinin arttırılması” başlığı altında öğretmenlerin yetiştirilmesinden, atanmasına kadar tüm aşamaların yenilenmesi olacak. Bu kapsamda, 340 bine ulaşan atanamayan öğretmen sayısının 340 azaltılması için yeni formüller gündeme getirilecek. Taslak hali eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer döneminde hazırlanan Öğretmen Yetiştirme Strateji Belgesi’nde de ipuçları olan yeni teklife göre, “İsteksiz veya sağlık durumu memurluğa uygun olmayan öğretmenlerin atanmadan önce değil daha fakültedeyken berlirlenip başka bölümlere geçişlerinin kolaylaştırılması” “lise öğretmenlerinin eğitim fakültelerinden değil alan fakülteleri mezunları arasından seçilmesi ve KPSS’ye ek yeni değerlendirme yöntemleri” ele alınacak.