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Eğitim Bir Sen Başkanı: Çıkışı yok, dönüşü yok, karma eğitim son bulmalı

Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sendikaların gündeme getirdiği her şeyin milletin isteği ve emri olduğunu savundu

13 Aralık 2014 21:57

Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Antalya'da gerçekleştirilen 19′uncu Milli Eğitim Şurası’nda oy çokluğuyla kabul edilen karma eğitime son verilmesi önergesinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

 

'10 kızın müracaat ettiği dikiş kursuna erkek almadan kurs açılamaz hale gelmişse'

 

19′uncu Milli Eğitim Şurası’nda Eğitim Bir Sen’in gündeme getirdiği herşeyin bu milletin isteği, emri olduğu iddiasını savunan Ahmet Gündoğdu, “75 yıl kız erkek liseleri gibi karma olmayan ve Atatürk’ün başlattığı bu uygulamayı 28 Şubat’ın antidemokratik sürecinde Metin Bostancıoğlu diye biri gelmiş, yasaklamış, 10 kızın, kadının müracaat ettiği dikiş kursuna bile erkek almadan kurs açılamaz hale gelmişse Sayın Bakan çağrıda bulunuyorum. Önergeyi tartışmaya açmamış olabilirsin. Bu önerge oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bu önergeyi hayata geçirmek zorundasınız. Çıkışı yok, dönüşü yok. Dönüşü olmayan bir yoldur.”

 

Eğitimciler Birliği Sendikası’nın (Eğitim Bir Sen) 12-14 Aralık tarihleri arasındaki 8′inci Türkiye Buluşması Antalya’da yapıldı. Toplantının açılışını Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu yaptı.

 

'İki ağaç kesildikten sonra bir sanatçı müsveddesi...'

 

DHA'nın haberine göre, Gezi olaylarına karşı olduklarını söyleyen Gündoğdu, Memet Ali Alabora’yı kastederek ‘iki ağaç kesildikten sonra bir sanatçı müsveddesinin mesele ağaç meselesi değildir dediğini’ ifade etti. Ahmet Gündoğdu, “Mesele ağaç meselesi değil, nereden kesildiği kimin kestiğine bakma meselesiymiş. Ağaç sevgisinin hangi uluslararası proje içerisinde maşa olma meselesiymiş. Dün ‘Taksim onurumuz, şerefimiz’ diyenlerin Yalova’da onurunu göremedik. 147 ağacın CHP eliyle kesildiği Yalova’da onurunu göremediniz. Nerede sizin onuruz” dedi.

Bu sözlerin ardından salondakiler, Gezi eylemlerine katılanları yuhaladı.

 

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