'Karma eğitim kaldırılsın' önerisi şimdilik rafa kaldırıldı

Antalya'da bugün ikinci gün grup görüşmelerinin devam ettiği 19'uncu Milli Eğitim Şurası'nda büyük tartışmalara neden olan Eğitim Bir- Sen'in karma eğitim mecburiyetinin kaldırılması yönündeki önerisi, komisyonda kabul edilmedi.

19'uncu Milli Eğitim Şurası'nda hükümete yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir- Sen'in okullarda karma eğitim mecburiyetinin kaldırılması, kız ve erkek sınıfları oluşturulması yönündeki önerisi gündem dışı olduğu için, eğitim programları ve haftalık ders çizelgeleri konularının ele alındığı komisyonda reddedildi.



Eğitim Bir- Sen'in önerilerinin toplumda büyük infial yarattığını belirten Eğitim- Sen eğitim uzmanı Dr. Erhan Aydoğanoğlu, "Tepkiler üzerine muhtemelen MEB'den uyarı geldi. Bakan açıklama yapmıştı, 'Gündem dışı hiçbir konu karar altına alınmayacak' diye. İlkokulda karma eğitimin kaldırılması önerisi, komisyon başkanı tarafından gündemde olmadığı için kabul edilmedi" dedi.



Dr. Aydoğanoğlu, ortaokulda da konun gündeme gelmesi halinde aynı kararın çıkacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü şura hazırlık toplantılarında tartışılmayan bir konunun buraya getirilmesi son derece yanlış, etik olmayan bir davranış. Dolayısıyla burada karma eğitimin, şuranın gündemi dışına çıkma ihtimalinin gayet yüksek olduğu ihtimalini söyleyebiliriz. Genel kurula sunulmayacak. Yerel şurada da tartışılmayan bir konunun buraya getirilmesi doğru bir yaklaşım değildi zaten. Bunu bakan da belirtmişti. Ve komisyon da bu doğrultuda karar aldı. Gündem dışı olduğu için kabul edilmedi."

Gündem dışı hiçbir şey şurada oylanamaz

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, aynı zamanda 19'uncu Milli Eğitim Şurası Başkanı Prof. Dr. Emin Karip ise karma eğitim konusunun hiçbir şekilde oylanmayacağını açıkladı. Prof. Dr. Karip, şöyle konuştu:



"Gündemimizde yok. Öneriye dahi alınamaz. Birisi kalkıp bunu söyleyebilir ama oylanamaz. Çünkü yönetmelik çok açık. O konu buranın dışındadır ve şura gündeminde değerlendirilemez. Ama birisi kalkıp söyleyebilir, bunu engelleyemezsiniz. Karma eğitim veya bizim 4 konumuz dışındaki konu oylanamaz. Okul güvenliğinde örneğin programla ilgili öneri getirirse o orada oylanamaz. Çünkü o oranın konusu değildir. Teklifin kimden geldiğinin hiçbir önemi yok. Her kim olursa olsun söz hakkına sahiptir ama gündem dışı bir şey şurada karar haline getirilemez."