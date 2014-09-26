Bilal Erdoğan'ın ardından Eğitim- Bir-Sen: Karma eğitim de kaldırılsın

Diğer konfederasyonlar tarafından hükümete yakın olmakla eleştirilen Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun başkanlığını yaptığı Eğitim-Bir-Sen, ortaöğretimde kız ve erkeklerin birlikte öğrenim gördükleri karma eğitimin de kaldırılmasını talep etti.

Eğitim-Bir-Sen Antalya’da 19-21 Eylül günleri arasında gerçekleştirilen 29. Başkanlar Kurulu toplantısında yeni taleplerini sıraladı. Kurulun sonuç bildirgesinde, “Kamu çalışanlarına ve üniversite öğrencilerine başörtüsü serbestisinin getirildiği bir ortamda diğer kız öğrencilere başörtüsü yasağının uygulanması anlamsızdır. Seçmeli Kur’an-ı Kerim dersinde başını örten bir öğrenciye başka bir derste bir öğretmenin başörtüsü yasağı uygulaması beklenmemelidir. Bu husustaki garabete, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetmelik değişikliği yapılarak son verilmeli; kamuda başörtüsü özgürlüğünden, imam hatip liseleri, imam hatip ortaokulları ve çok programlı liseler bünyesindeki imam hatip programını takip eden öğrenciler dışında kalan diğer öğrencilerin de yararlanabilmesinin yolu açılmalıdır” denildi.

Sendikanın bu talebinden bir gün sonra Hükümet, ortaöğretimdeki türban yasağını kaldırdı. Eğitim-Bir-Sen bu kararı memnuniyetle karşıladı. Ancak bildirgede sendikanın eğitim sistemine ilişkin başka taleplerine de yer verildi.

Mustafa Çakır’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, aynı bildirgede, kız ve erkeklerin birlikte öğrenim gördükleri “karma eğitime” son verilmesi istendi. Bu talep bildirgede, “İnsanların temel tercihlerini sınırlayan demokratik eğitim hakkının önündeki engeller kaldırılmalı; insan iradesine ve tercihine ipotek koyan eğitimdeki ‘karma’ mecburiyetine son verilmeli, devlet bu konudaki dayatmadan vazgeçmelidir” şeklinde yer aldı.

Bildirgede eğitimdeki yeni sistemden sonuç alınabilmesi için izlenmesi gereken yol da gösterilerek, “4+4+4 eğitim sistemiyle istenen sonuçların elde edilebilmesi, insanımızın sahip olduğu ahlaki ve toplumsal değerlerin, müfredatın yeniden belirlenmesi noktasında öncelikle göz önüne alınması elzemdir” denildi. Ayrıca sadece temel eğitimde değil, yükseköğretimi yani üniversiteleri de kapsayan müfredat değişiklikleri yapılması talep edildi.

Kravat da kalksın...

Başlattıkları imza kampanyası ve “sivil itaatsizlik” eylemi sonrasında kamuda türban yasağının kaldırıldığına işaret edilen bildirgede, erkeklere yönelik olarak da, başta kravat takma mecburiyeti olmak üzere, takım elbise, saç, sakal, favori gibi yasaklara son verilmesi istendi. Bu yasaklar kaldırılana kadar da “sivil itaatsizlik” eylemlerine devam edileceği belirtildi.

Bilal Erdoğan da istemişti…

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğunu ileri sürdüğü yeni bir ses kaydını yayınlamıştı. Ses kaydında Bilal Erdoğan, “Yeni planlanan okulları da ya kız ya erkek olarak planlayalım. Yani şimdi yeni planlananlarda ‘hem kız, hem erkek olarak’ gelen projeler oluyor. Onları ortaokul ve lise diye çevirelim. Bu kız mı olacak, erkek mi olacak” dediği belirlenmişti.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in "Milli Eğitimi ne hale getirdiklerini göreceksiniz" diyerek anlattığı tapede, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın İmam Hatip'lerin yaygınlaştırılmasına ilişkin telefon görüşmesinin kaydı yer almıştı.