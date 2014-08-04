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CHP, Bilal Erdoğan'ın tapesini açıkladı: Okullarda kızlı-erkekli eğitim olmasın

Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen yeni ses kaydında okullarda yeni eğitim planlaması konuşuluyor

04 Ağustos 2014 17:00

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğunu ileri sürdüğü yeni bir ses kaydını yayınladı. Söz konusu ses kaydında Bilal Erdoğan, "Yeni planlanan okulları da ya kız ya erkek olarak planlayalım. Yani şimdi yeni planlananlarda "hem kız hem erkek olarak" gelen projeler oluyor. Onları orta okul ve lise diye çevirelim. Bu kız mı olacak, erkek mi olacak" dediği belirlendi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen bir 'tape' yayınlayan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in "Milli Eğitimi ne hale getirdiklerini göreceksiniz" diyerek anlattığı tapede, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın İmam Hatip'lerin yaygınlaştırılmasına ilişkin telefon görüşmesinin kaydı yer aldı.

Bilal Erdoğan, söz konusu tapelerde şunları söyledi:

"Yeni planlanan okulları da ya kız ya erkek olarak planlayalım. Yani şimdi yeni planlananlarda "hem kız hem erkek olarak" gelen projeler oluyor. Onları orta okul ve lise diye çevirelim. Bu kız mı olacak, erkek mi olacak" diyelim. Yani kız-erkek aynı kampüs içinde düşünmeyelim. Artık düz lise de düşünmeyelim. Artık hepsi Anadolu lisesi..."

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CHP, Bilal Erdoğan'ın tapesini açıkladı: Okullarda kızlı-erkekli eğitim olmasın

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