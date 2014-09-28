Yeni Akit: Karma eğitim tacizi tetikliyor

Yeni Akit gazetesi, karma eğitimin kadınlara yönelik tacizleri tetiklediğini iddia etti. Ortaöğretimde başörtüsü yasağının kaldırılmasının ardından Eğitim-Bir-Sen, kız ve erkeklerin birlikte öğrenim gördükleri karma eğitimin de kaldırılmasını talep etmişti.

Yeni Akit’te Muhammet Erdoğan imzasıyla yayımlanan Almanya ve Amerika’dan örnekler verilen haberde, “Muhafazakâr Anadolu insanının, karma eğitim mecburiyetinden vazgeçilmesi gerektiğini yıllarca dile getiriyordu. Sadece bu sebepten dolayı kızlarını okula göndermeyen binlerce velinin olduğu biliniyor” denildi.

Yeni Akit’in bugünkü (28 Eylül 2014) nüshasında yayımlanan, “Karma eğitim tacizi tetikliyor” başlıklı haberi şöyle:

Karma eğitim tacizi tetikliyor

Yapılan araştırmalar ‘Karma eğitim modeli’nin öğrencilerin pedagojik eğitimi üzerinde artı bir etki oluşturmadığı tam aksine taciz olaylarını artırdığını ve tetiklediğini ortaya koyuyor.

‘Karma eğitim modeli’nin öğrencilerin pedagojik eğitimi üzerinde artı bir etki oluşturmayıp daha çok zarar verdiği dünyada ve ülkemizde konuşulurken söz konusu sistemin cinsel istismar boyutu da bulunuyor. Karma eğitim siteminin cinsel tacizleri arttırdığını, karma eğitimin azılı savunucusu olan Eğitim-Sen bile dile getirirken, Türkiye’de ve dünyada yapılan araştırmalarda karma okullarda cinsel saldırıların gittikçe arttığı ortaya çıktı.

Karma eğitim tartışmaları sürüyor

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen’in gündeme getirdiği ‘karma eğitim modeli kaldırılsın’ tartışmaları devam ederken marjinal sol düşünceleri ile bilinen KESK’e bağlı Eğitim-Sen bu görüşe ciddi derecede muhalefet ediyor. Sendikalar arası bu tartışma sürerken muhafazakar Anadolu insanının, karma eğitim mecburiyetinden vazgeçilmesi gerektiğini yıllarca dile getiriyordu. Sadece bu sebepten dolayı kızlarını okula göndermeyen binlerce velinin olduğu biliniyor.

Karma okulların cinsel istismarı arttırdığı ve bu okullarda söz konusu olayların çok yüksek oranda yaşandığı Türkiye’de ve dünyada yapılan araştırmalarda da ortaya çıktı. İşte bazı araştırmalar:

Eğitim-Sen: Cinsel taciz artıyor

2010 yılında karma eğitim yanlısı Eğitim-Sen’in Genel Başkanı Zübeyir Kılıç yaptıkları araştırması sonucunda okullarda cinsel taciz ve tecavüz vakalarının arttığını dile getirmişti. Başkan Kılıç söz konusu olaylardaki oranın; 2000’de yüzde 4, 2001’de yüzde 6, 2002’de yüzde 4, 2003’te yüzde 5, 2004’te yüzde 3, 2005’te yüzde 2, 2006’da yüzde 5, 2007’de yüzde 10, 2008’de yüzde 15, 2009’da yüzde 10 olduğunu açıklamıştı.

Türk-Eğitim-Sen’den ürküten rakam

Türk-Eğitim-Sen ise 2006 yılında, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde yer alan muhtelif illerdeki bin 136 İlköğretim Okulu’nun 7. ve 8. sınıf öğrencisinin katımlıyla yaptığı ankette öğrenciler arası cinsel taciz oranının yüzde 92’lere çıktığını ortaya koydu.

Dünya karmadan vazgeçiyor

Karma eğitim sisteminin öğrencilerin üzerinde hiçbir artı etkisi olmadığı aksine zarar verdiği gelişmiş ülkeler tarafından yapılan araştırmalarca kanıtlanmış durumda olup birçok ülkenin karma okulların yanında ayrı okulları da açtığı biliniyor. 2001 yılında Almanya, karma eğitim mecburiyetinden vazgeçerek birçok kız ve erkek okulu açtı. Amerika’da ise yüzlerce ayrı okul olup açılmaya da devam ederken İngiltere’de de birçok ayrı okul faaliyet gösteriyor.

Almanya: Kızların yüzde 50’si tacize uğruyor

Türkiye’de hal böyle iken Almanya’daki okullarda cinsel taciz konusunu araştıran Monika Barz şu tespitleri yaptı:

“Kızlarla yapılan röportajlarda, kızların yüzde 50’si bedensel tacize uğradıklarını (vurma, seksüel taciz), kızdırılmaya maruz kaldıklarını ve kötü muamele gördüklerini söylüyorlar.”

Amerika: Çok sayıda hamile kalan öğrenci var

Amerika’da ise 2003 yılında New York Harlem’de yapılan bir araştırmaya göre ergenlik çağındaki kızların hamile kalma oranı sadece kızların okuduğu okullarda 40’ta bir, karma okullarda 3’te bir. Araştırmaları önemseyen ABD yönetimi, kız ve erkekler için ayrı sınıf açılmasını teşvik ediyor. 1995’te üç okulda ayrı eğitim yapılırken, bugün sayı 253’e çıktı. 200 okul da karma eğitimi bırakmak için başvurdu. Yine Amerika’da, ilkokul ikiden lise sona kadar 4.200 öğrenci arasında yapılan başka bir araştırmaya göre ise, “Her gün cinsel tacize uğradığını söyleyenler yüzde 39. Haftada en az bir tacize uğradığını söyleyenler yüzde 29. Sözlü veya hareketle taciz uğrayanları yüzde 89.