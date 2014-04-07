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Dünya

Kız arkadaşını öldürmekle suçlanan Oscar Pistorius ağlayarak özür diledi

Güney Afrika’nın Pretoria kentinde yapılan duruşmada konuşurken sesi titreyen Pistorius, kız arkadaşını ‘korumaya çalıştığını ve ailenin acısını hayal bile edemeyeceğini’ söyledi

07 Nisan 2014 20:29

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı planlı bir şekilde öldürmekle suçlanan ünlü ampute atlet Oscar Pistorius bugün ifade verdi. Pistorius, ifadesine Steenkamp ailesinden özür dileyerek başladı. Ünlü sporcunun 29 yaşındaki kız arkadaşı olan manken Reeva Steemkamp 14 Şubat 2013'te çiftin Pretoria'daki evlerinde ölü bulunmuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Güney Afrika’nın Pretoria kentinde yapılan duruşmada konuşurken sesi titreyen Pistorius, kız arkadaşını ‘korumaya çalıştığını ve ailenin acısını hayal bile edemeyeceğini’ söyledi.

Pistorius olay gecesine dair ‘korkunç rüyalar gördüğü, uyumaya korktuğunu ve bazen de Steenkamp’ın kanının kokusuyla uyandığını’ anlattı. Pistorius anti depresanlar ve uyku ilacı aldığını da söyledi.

Paralimpik olimpiyat yıldızı, Steenkamp’ın ailesine hitaben “Bu trajedi olduğundan beri ailenizi düşünmediğim bir anım bile geçmedi. Her sabah uyanıyorum ve düşündüğüm ilk insanlar sizler oluyorsunuz, kendileri için dua ettiğim ilk insanlar sizler oluyorsunuz. Sebep olduğum acıyı, üzüntüyü ve boşluğu hayal bile edemiyorum” dedi.

İzleyici sıraları tamamen dolu olan mahkeme salonunda Steenkamp’ın annesi June, Pistorius’un konuşması boyunca sert bir ifadeyle oturdu.

Savcıların iddiasına göre Pistorius kız arkadaşını bir kavganın ardından öldürdü. Pistorius ise savunmasında kız arkadaşını eve girmeye çalışan biri sanarak öldürdüğünü iddia ediyor. Nitekim Pistorius bugün mahkemede de “Sadece Reeva’yı korumaya çalışıyordum. Size yemin ederim o gece yatağa gittiğinde sevildiğini biliyordu. Birçok kez size söylemek istediklerimi kelimelerimi kağıda dökmeye çalıştım. Fakat hiçbir kelime yeterli değil” ifadelerini kullandı.

 

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