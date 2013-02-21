Pistorius olayında sürpriz iddia

Ampute atlet Oscar Pistorius'un kız arkadaşını öldürdüğü soruşturmayı yürüten polis şefi Hilton Botha'nın da cinayetten yargılandığı ortaya çıktı. İçinde 7 kişinin bulunduğu bir midibüsü silahla taramakla suçlanan Botha'nın Pistorius soruşturmasından alınması gündemde.



Görgü tanıklarının ifadeleri, kız arkadaşını hırsız zannederek öldürdüğünü söyleyen Pistorius’un açıklamalarıyla çelişiyor.

Dünyanın büyük bir dikkatle izlediği Oscar Pistorius soruşturmasında, davanın seyrini değiştirecek sürpriz bir olay yaşandı. Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekle suçlanan ampute atlet Oscar Pistorius olayını soruşturan polis şefi Hilton Botha'nın 2011 yılında 7 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüsten yargılandığı ortaya çıktı.

Güney Afrika haber ajansı SAPA'nın iddiasına göre, 2011 yılında Botha ve iki polis arkadaşı, içinde 7 kişinin bulunduğu bir midibüsü durdurmak için ateş açtı. Önümüzdeki Mayıs ayında, 7 kişiyi öldürmeye teşebbüsten hakim karşısına çıkacak Hilton Botha'nın olay sırasında sarhoş olduğu da ileri sürüldü.

Güney Afrika polis sözcüsü Neville Malila, Pistorius olayını soruşturan polis şefi Hilton Botha'nın Mayıs ayında hakim karşısına çıkacağını söyledi.

Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre, Botha ve iki polis arkadaşının, içinde 7 kişinin bulunduğu bir midibüse ateş açmaları olayının tam olarak ne zaman gerçekleştiğiyle ilgili çelişkili bilgiler var. Basında, olayın 2009 yılında yaşındığını iddia eden haberler de yer aldı.

Güney Afrika'da yayın yapan "Eyewitness News" adlı sitenin haberinde ise Pistorius olayını soruşturan polis şefi ve iki arkadaşının 2011 yılında gözaltına alınarak, hakim karşısına çıktıkları ancak daha sonra olayın üstünün kapatıldığı belirtildi.

7 kişiyi öldürmeye teşebbüsten hakim karşısına çıkacak olan Hilton Botha'nın, Pistorius olayını soruşturup soruşturmayacağı ise henüz belli değil.

"Sevgililer Günü" olan 14 Şubat'ta kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekle suçlanan ampute atlet Oscar Pistorius'un kefaletle serbest bırakılma davasına bugün de devam edilecek. Suçlamaları reddeden Pistorius, kefaletle serbest bırakılmasını talep ediyor.