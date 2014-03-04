T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Tanık ifadeleri Pistorius'un aleyhinde

Kız arkadaşını kasten öldürmek suçuyla tutuksuz yargılanan ampute atlet Pistorius'un davasında tanıkların dinlenmesine devam edildi. Pistorius'un komşularının verdiği ifadeler atleti zor duruma düşürdü.

04 Mart 2014 18:45


Güney Afrika'da görülmekte olan ampute atlet Oscar Pistorius'un davasında dinlenen iki tanık, söz konusu cinayetin ‘kazara' olduğuna şüpheyle yaklaştıklarını açıkladı.

Pistorius, geçen yıl 14 Şubat gecesi 29 yaşındaki model olan kız arkadaşını banyo kapısının diğer tarafından hırsız zannederek 'kazara' öldürdüğünü iddia etmişti. Pistorius'un kız arkadaşı Reeva Steenkamp tam dört kurşunla vurulmuştu.

Pazartesi günü dinlenen tanıklardan sporcunun komşusu olan Michelle Burger verdiği ifadede korkunç çığlıklar duyduğunu belirterek, “Korktuğu bir şey onun hayatını tehdit ediyordu gibiydi” dedi. Burger ayrıca 'yardım çığlığı atan bir erkek sesi' işittiğini de ekledi.

Salı günü dinlenen ve yine Pistorius'un komşusu olan bir diğer tanık Estelle van der Merwe ise yaklaşık bir saat süren tartışma sesleri duyduğunu anlattı. Hem Burger hem de Merwe, dört el silah sesi duyduyduklarını belirtirken, Merwe'nin eşi de silah seslerini işittiklerini doğruladı.

Pistorious'un avukatı Barry Roux ise tanıklardan Burger'in 177 metre uzaklıktan duyduğu bu sesleri tahlil etmek noktasında kafasının karışmış olabileceği iddiasıyla ifadenin güvenilirliği konusunda tanığa yoğun baskı uyguladı.

Davada ilginç bir gelişme daha yaşandı. Mahkeme, tanıkların yüzlerinin medya tarafından deşifre edilmesinin yayıncılık ihlâli olduğu gerekçesiyle duruşmayı kısa süre için erteledi. Tanıkların gizliliğinin korunması, Güney Afrika'da canlı olarak yayınlanan ilk dava olan Pistorius'un duruşmasına konulan yayın şartlarından biriydi. Yayıncı kuruluş ENCA, tanıklardan sadece Burger'in tek kare fotoğrafını gösterdiklerini açıklarken, yargıç Masipa Thokozile tanık fotoğraflarının dava süresince yayınlanmasının yasak olduğunun altını bir kez daha çizdi.

Pistorius'un davası, 1994 -1995 yılları arasında görülen Amerikan futbolu yıldızı OJ Simpson'ın cinayet davasından sonra, 300 gazeteciyle basının en yoğun katılımla izlediği dava oldu. Duruşmalar süresince 100'den fazla tanığın dinlenmesi bekleniyor.

Oscar Pistorius cinayetten suçlu bulunursa, ömür boyu hapis cezasına çarptırılarak en az 25 yıl mahkûmiyet yaşayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KızPistoriusAfrikaOscar PistoriusReeva SteenkampMichelle BurgerEstelleMerweBurgerPistoriousBarry RouxGüney AfrikaENCAMasipa ThokozileAmerikan SimpsonWelle Türkçe dpae BA/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24