Tanık ifadeleri Pistorius'un aleyhinde



Güney Afrika'da görülmekte olan ampute atlet Oscar Pistorius'un davasında dinlenen iki tanık, söz konusu cinayetin ‘kazara' olduğuna şüpheyle yaklaştıklarını açıkladı.

Pistorius, geçen yıl 14 Şubat gecesi 29 yaşındaki model olan kız arkadaşını banyo kapısının diğer tarafından hırsız zannederek 'kazara' öldürdüğünü iddia etmişti. Pistorius'un kız arkadaşı Reeva Steenkamp tam dört kurşunla vurulmuştu.

Pazartesi günü dinlenen tanıklardan sporcunun komşusu olan Michelle Burger verdiği ifadede korkunç çığlıklar duyduğunu belirterek, “Korktuğu bir şey onun hayatını tehdit ediyordu gibiydi” dedi. Burger ayrıca 'yardım çığlığı atan bir erkek sesi' işittiğini de ekledi.

Salı günü dinlenen ve yine Pistorius'un komşusu olan bir diğer tanık Estelle van der Merwe ise yaklaşık bir saat süren tartışma sesleri duyduğunu anlattı. Hem Burger hem de Merwe, dört el silah sesi duyduyduklarını belirtirken, Merwe'nin eşi de silah seslerini işittiklerini doğruladı.

Pistorious'un avukatı Barry Roux ise tanıklardan Burger'in 177 metre uzaklıktan duyduğu bu sesleri tahlil etmek noktasında kafasının karışmış olabileceği iddiasıyla ifadenin güvenilirliği konusunda tanığa yoğun baskı uyguladı.

Davada ilginç bir gelişme daha yaşandı. Mahkeme, tanıkların yüzlerinin medya tarafından deşifre edilmesinin yayıncılık ihlâli olduğu gerekçesiyle duruşmayı kısa süre için erteledi. Tanıkların gizliliğinin korunması, Güney Afrika'da canlı olarak yayınlanan ilk dava olan Pistorius'un duruşmasına konulan yayın şartlarından biriydi. Yayıncı kuruluş ENCA, tanıklardan sadece Burger'in tek kare fotoğrafını gösterdiklerini açıklarken, yargıç Masipa Thokozile tanık fotoğraflarının dava süresince yayınlanmasının yasak olduğunun altını bir kez daha çizdi.

Pistorius'un davası, 1994 -1995 yılları arasında görülen Amerikan futbolu yıldızı OJ Simpson'ın cinayet davasından sonra, 300 gazeteciyle basının en yoğun katılımla izlediği dava oldu. Duruşmalar süresince 100'den fazla tanığın dinlenmesi bekleniyor.

Oscar Pistorius cinayetten suçlu bulunursa, ömür boyu hapis cezasına çarptırılarak en az 25 yıl mahkûmiyet yaşayacak.