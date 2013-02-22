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Oscar Pistorius kefaletle serbest bırakıldı

Kız arkadaşını tasarlayarak öldürmekle suçlanan Güney Afrikalı ünlü ampute atlet Oscar Pistorius'un tutuksuz yargılanma talebi kabul edildi

22 Şubat 2013 18:29

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekle suçlanan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius'un tutuksuz yargılanma talebi bugün karara bağlandı. Pistorius'un kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Pistorius'un kefalet davasına bakan yargıç, zanlının kaçma tehlikesini gösteren bir delil bulunmadığını söyledi.

Ampute atlet Oscar Pistorius'u cinayetle suçlayan savcı, zanlının kaçma riski bulunduğunu gerekçe göstererek tutuklu yargılanmasını talep etmişti.

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekle suçlanan ampute atlet Oscar Pistorius'la ilgili soruşturmayı takip eden dedektif Hilton Botha'nın cinayet zanlısı olduğunun ortaya çıkması nedeniyle, davaya yeni bir dedektif atanmıştı.

Güney Afrika polis yetkilisi Riah Phiyega, Pistorius'un evinde incelemelerde bulunan polis şefi Hilton Botha'nın 2009'da, cinayete teşebbüsten suçlanması üzerine davaya başka bir dedektifin atandığını açıklamıştı.

Dedektif Botha, 2009'da alkollüyken içinde 7 kişinin olduğu bir midibüse ateş açtığı iddiasıyla mahkemelik olmuş ancak şikayetin geri çekilmesi üzerine dava dosyası kapatılmıştı.

Pistorius'un avukatlarının talebi üzerine, dava dosyasının yeniden açılmasına karar verilmişti.

Güney Afrikalı olimpiyat şampiyonu ampute atlet Oscar Pistorius, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı silahla öldürmüştü. Pistorius, olayın bir kaza olduğunu iddia ederken, savcı "cinayet" olduğunu belirtiyor.

 

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