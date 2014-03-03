Kız arkadaşını öldürmekle suçlanan ampute atlet Oscar Pistorius'un davası başladı

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekle suçlanan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius'un yargılanacağı dava bugün başladı. Kendisine sürpriz yapmak isteyen sevgilisini "hırsız" sanarak öldürdüğünü iddia eden Pistorius'un savunması merak ediliyor.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekle suçlanan ampute atlet Oscar Pistorius'un yargılandığı davayı dünya çapından 300 gazeteci takip ediyor. Birçok yerli ve yabancı televizyon ile radyo kanalı davanın büyük bir bölümünü canlı yayınlayacağını duyurdu. Güney Afrika'nın Guateng bölgesinde başlayan davada, Oscar Pistorius, 14 Şubat 2013'te sevgilisi Reeva Steenkamp'ı niçin vurduğunu anlatacak ve kendisini savunacak.

Öldürülen manken Reeva Steenkamp'ın annesi June Steenkamp ile Oscar Pistorius, cinayet sonrası ilk kez karşı karşı geldi. Anne June Steenkamp duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Onun gözlerinin içine bakacağım" demişti.

Davanın savcısı Gerrie Nel, 27 yaşındaki ampute atlet Oscar Pistorius'u kız arkadaşını kasten öldürmekle suçluyor. Pistorius ayrıca izinsiz bir şekilde evinde kurşun bulundurmak, ve kamuya açık alanda dikkatsizce silah kullanmakla ithal ediliyor.

Ampute atlet Oscar Pistorius, 14 Şubat 2013'te şafak vakti sevgilisi Reeva Steenkamp'ı öldürdü. Olay Pistorius'un Pretoria'daki evinin banyosunda meydana geldi.

Soruşturma sonucu hazırlanan rapora göre, “9 milimetrelik tabancadan 4 kurşun tuvalet kapısından banyoya doğru ateş edildi. Üç kurşun 29 yaşındaki manken Reeva Steenkamp'a isabet etti. Balistik raporuna göre, öldürücü kurşunlar atıldığı sırada Pistorius'un protez ayakları takılı değildi. Pistorius, protezlerinin takılı olmadığını ve eve "hırsız" girdiğini sandığı için panikle ateş ettiğini söylemişti. Gece evinden gürültü geldiğini duyduğunda, sevgilisi Reeva Steenkamp'ın eve geldiğini düşünmüş olamaz mı? Karanlık olduğunu iddia ediyor, peki o zaman silahı nasıl buldu? Niçin uyarı ateşi yapmadan, dört kurşun attı? Pistorius'un verdiği ifadesinde de çelişkiler var. Pistorius "güzel ve romantik" bir akşam sonrasında, yatmadan önce Steenkamp'ın yoga yaptığını, kendisinin ise televizyon izlediğini söyledi. Ancak evdeki bilgisayar Pistorius'un o gece porno sitelerine giriş yaptığını gösteriyor.”

Savcı, o gece Pistorius ile 29 yaşındaki sevgilisi Steenkamp arasında kavga olduğunu ve ampute atletin kıskançlık krizine girdiğini iddia ediyor.

Üç hafta sürecek bir duruşma planlandı. Ancak bu sürenin yetip yetmeyeceği bilinmiyor. Davacı mahkemeye 107 şahit bildirdi

Kablo üzerinden yayın yapan "Multi-Choice" "Pistorius" isimli bir kanal oluşturdu. Duruşmanın gidişatı canlı olarak buradan yayınlanacak. Güney Afrika basını da üç kamerayı duruşma salonunda bulundurma hakkı elde etti. Pistorius ve avukatları arasında geçen konuşmaların canlı yayınlanmasına sınırlama getirilecek. Ayrıca bazı şahitler, konuşmalarının televizyonda yayınlanmasını istemiyor.

Maden milyarderi Roger Kebble'ın da avukatlığını yapan ve ünlülerin avukatı olarak isim yapmış olan Barry Roux, ampute atlet Pistorius'u savunuyor.

Güney Afrikalı 29 yaşındaki manken Reeva Steenkamp ülkesinde büyük bir üne sahipti. Steenkamp erkek dergisi "FHM" için de soyunmuştu