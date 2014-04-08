Kıvanç Tatlıtuğ da mı 'tükenmişlik sendromu'na yakalandı?

Çoğumuzun Meryem Uzerli yakalanınca öğrendiği "tükenmişlik sendromu hastalığı", magazin dünyasında hızla yayılıyor. Önceki günlerde Mazhar Alanson'un da yakalandığı bu rahatsızlık; Kıvanç Tatlıtuğ'u da vurdu.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, yakışıklı oyuncu bir süre önce "Hiçbir şey ve hiçbir yer beni mutlu etmiyor" diyerek rahatsızlığını fark ettiği iddia edildi. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ, ilk başlarda bunu önemsemedi.

Uyku sorunu yaşıyor

Ancak ünlü oyuncu, psikolojik sorunlarının daha da artmasıyla soluğu psikologda aldı. Tatlıtuğ'un, yoğun tempo yüzünden tükenmişlik sendromuna yakalandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda da çektiği uyku problemleri nedeniyle soluğu bir sağlık merkezinde alan Tatlıtuğ'a 'uyku apnesi' teşhisi konulmuştu. Uzmanlar da 'tükenmişlik sendromu' hastalığının belirtilerinden birinin de uyku sorunları

olduğunu açıkladı.

Yoğun tempo hasta etti



18 kilo verdiği 'Kelebeğin Rüyası'ndaki rolünü bitirir bitirmez yeni dizisinin çekimlerine başlayan Tatlıtuğ'un psikolojisi, bu tempoyu kaldırmadı.