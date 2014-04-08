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Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ da mı 'tükenmişlik sendromu'na yakalandı?

Kıvanç Tatlıtuğ da 'tükenmişlik sendromu'na yakalandı. İddiaya göre ünlü oyuncu hiçbir şeyden keyif almayınca psikoloğa gitmeye başladı

08 Nisan 2014 16:01

Çoğumuzun Meryem Uzerli yakalanınca öğrendiği "tükenmişlik sendromu hastalığı", magazin dünyasında hızla yayılıyor. Önceki günlerde Mazhar Alanson'un da yakalandığı bu rahatsızlık; Kıvanç Tatlıtuğ'u da vurdu.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, yakışıklı oyuncu bir süre önce "Hiçbir şey ve hiçbir yer beni mutlu etmiyor" diyerek rahatsızlığını fark ettiği iddia edildi. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ, ilk başlarda bunu önemsemedi.

 

Uyku sorunu yaşıyor 

 

Ancak ünlü oyuncu, psikolojik sorunlarının daha da artmasıyla soluğu psikologda aldı. Tatlıtuğ'un, yoğun tempo yüzünden tükenmişlik sendromuna yakalandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda da çektiği uyku problemleri nedeniyle soluğu bir sağlık merkezinde alan Tatlıtuğ'a 'uyku apnesi' teşhisi konulmuştu. Uzmanlar da 'tükenmişlik sendromu' hastalığının belirtilerinden birinin de uyku sorunları

olduğunu açıkladı.

 

Yoğun tempo hasta etti

 


18 kilo verdiği 'Kelebeğin Rüyası'ndaki rolünü bitirir bitirmez yeni dizisinin çekimlerine başlayan Tatlıtuğ'un psikolojisi, bu tempoyu kaldırmadı. 

 

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